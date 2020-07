Mary Trump, bratanica prezydenta Stanów Zjednoczonych napisała o nim pełną krytyki książkę pt. Too Much and Never Enough" („Zbyt wiele i nigdy dość” – red.). Skłócona z rodziną autorka twierdzi m.in., że "reelekcja Trumpa byłaby końcem amerykańskiej demokracji". Pisze o narcystycznej osobowości wujka oraz o tym, że dostał się na studia, bo kolega napisał za niego test.

REKLAMA