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Boelo paraliżuje Wielką Brytanię. Chaos na lotniskach i kolei, imprezy odwołane

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 24 października (21:42)

Anulowano połączenia kolejowe i lotnicze, nie kursują promy, w całym kraju odwołano wiele wydarzeń zaplanowanych na ten weekend. Alarmy związane z możliwymi podtopieniami i powodziami obowiązują w 40 miejscach. To efekt silnego wiatru i deszczu, które w sobotę przyniósł nad Wielką Brytanię niż atmosferyczny Boelo.

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Boelo paraliżuje Wielką Brytanię. Chaos na lotniskach i kolei, imprezy odwołane
Silny wiatr i deszcz przyniósł nad Wielką Brytanię niż atmosferyczny Boelo (na zdjęciu: ulica w Liverpoolu). Fot. ADAM VAUGHAN /PAP/EPA
  • W Wielkiej Brytanii z powodu niżu Boelo odwołano połączenia kolejowe, lotnicze oraz promowe.
  • Wiele wydarzeń, takich jak festiwale czy targi rolnicze, zostało odwołanych.
  • Tysiące gospodarstw nadal nie ma prądu po wcześniejszym niżu Austen.
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W sobotni wieczór żółtym alarmem dotyczącym wiatru objęta była północ Anglii, w tym Manchester i Newcastle, a także Szkocja z wyjątkiem niektórych wysp oraz część Irlandii Północnej.

Z opóźnieniami lub anulowanymi połączeniami muszą się liczyć w sobotę i niedzielę m.in. pasażerowie lotnisk w Belfaście, Glasgow, Aberdeen i Manchesterze.

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Promy i pociągi nie kursują

Sztormowe warunki dały się we znaki pasażerom promów. Przewoźnik CalMac ogłosił, że w weekend w przystani pozostaną wszystkie jego jednostki kursujące przy zachodnim wybrzeżu Szkocji.

Operator kolejowy ScotRail poinformował o zawieszeniu kursowania pociągów w okolicach szkockich miejscowości Ayr i Kilmarnock. Powodem jest podtopienie torów.

Przewoźnik zaapelował do ludzi mieszkających przy liniach kolejowych, by dobrze zabezpieczyli ogrodowe meble i trampoliny. Na portalu X przewoźnik ostrzega, że wiatr może porwać je i rzucić na tory, blokując przejazd pociągów. 

W Derry/Londonderry na pograniczu Irlandii Północnej i Irlandii zamknięto most nad rzeką Foyle.

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Powodzie i podtopienia

Alarmy związane z możliwymi podtopieniami i powodziami obowiązują w 40 miejscach, m.in. w Kumbrii, Bolton koło Manchesteru i na przedmieściach Wallasey pod Liverpoolem.

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Wielka Brytania odwołuje imprezy

W całym kraju odwołano wiele wydarzeń zaplanowanych na ten weekend. W Liverpoolu nie zostaną włączone iluminacje w ramach festiwalu „River of Light”. Na północy Anglii – m.in. w Salford i Darlington – odwołano sobotnie targi rolnicze. W Paisley w środkowej Szkocji i Cookstown w Irlandii Północnej nie odbędą się festiwale z okazji Halloween. W Edynburgu władze miasta zamknęły w sobotni wieczór popularne ogrody Princes Street Gardens. Nie można też zwiedzać edynburskiego zamku.

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Pomarańczowy alarm

Według prognoz Boelo ma przybrać na sile w sobotę wieczorem. Służby meteorologiczne ogłosiły, że w Szkocji żółty alarm zmieni się wówczas w pomarańczowy i obejmie też część Irlandii Północnej, na północ od Belfastu.

W Szkocji i na północy Anglii przewoźnicy spodziewają się utrudnień na kolei. W Szkocji ogłoszono zamknięcie kilku linii w sobotę ok. godz. 21. 

Kilka tysięcy gospodarstw domowych nadal nie ma prądu po piątkowym uderzeniu niżu atmosferycznego Austen.

 

 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Wielka Brytania niż

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