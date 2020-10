W bazylice św. Franciszka w Asyżu odbyła się beatyfikacja zmarłego w 2006 r. w wieku 15 lat na białaczkę Włocha Carlo Acutisa. Nazywany jest pierwszym patronem pokolenia millenialsów i geniuszem internetu, który uważał za narzędzie szerzenia wiary.

Carlo Acutis / Ropi/GLOBAL LOOK / PAP

To jeden z najmłodszych błogosławionych w Kościele. Być może zostanie też patronem internetu.

Włoski nastolatek został beatyfikowany w obecności jego rodziny przez papieskiego delegata kardynała Agostino Valliniego. We mszy uczestniczyło około trzech tysięcy osób. Większość zgromadziła się wokół bazyliki.



Urodzony w 1991 roku Carlo Acutis spędził prawie całe życie w Mediolanie. Od dzieciństwa był bardzo pobożny. Zauważa się, że wpływ na jego głęboką religijność miała zapewne też jego pochodząca z Polski niania.



Codziennie przystępował do komunii. Jednocześnie zafascynował się internetem i jego możliwościami. Postanowił wykorzystywać sieć do szerzenia wiary, a także informacji o życiu Kościoła. Za pośrednictwem internetu opowiadał też o cudach eucharystycznych.



Eucharystia to moja autostrada do nieba - powtarzał.



Był, jak zaznacza się we włoskich mediach, "Bożym influencerem", "błogosławionym w bluzie i dżinsach".



W 2006 roku, gdy miał 15 lat, zdiagnozowano u niego nieuleczalną, ostrą postać białaczki. Gdy był w szpitalu, mówił najbliższym, że swoje cierpienie ofiarowuje za papieża i Kościół. Zmarł 12 października 2006 roku w Monzy.



Zgodnie ze swym życzeniem został pochowany na cmentarzu miejskim w Asyżu, mieście świętego Franciszka, którego podziwiał.



Proces beatyfikacyjny Carlo Acutisa rozpoczął się w archidiecezji mediolańskiej w 2013 roku. Pięć lat później papież Franciszek zatwierdził dekret o heroiczności jego cnót, a w lutym tego roku zaaprobował cud uzdrowienia za jego wstawiennictwem.



W swym niedawnym liście do młodzieży papież Franciszek zacytował słowa Acutisa: "Wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako fotokopie".



W związku z beatyfikacją wystawiono w Asyżu trumnę z ciałem Acutisa, które zostało poddane specjalnej konserwacji.