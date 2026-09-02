Biznesmen, zamieszany w zabójstwo znanej dziennikarki śledczej, uniewinniony. Sąd nie był jednomyślny

RMF24

Sąd na Malcie uniewinnił w środę biznesmena Yorgena Fenecha od zarzutu współudziału w zabójstwie dziennikarki śledczej Daphne Caruany Galizii w 2017 roku - informuje agencja Reutera. Znanemu przedsiębiorcy groziła kara dożywotniego pozbawienia wolności.

44-letni Fenech stanął przed sądem pod zarzutem współudziału w zabójstwie oraz udziału w zmowie przestępczej mającej na celu dokonanie zbrodni. Został uniewinniony przez ławę przysięgłych werdyktem 8:1.

Zabójstwo dziennikarki śledczej

Daphne Caruana Galizia była jedną z najbardziej znanych dziennikarek śledczych Malty i jedną z najważniejszych postaci europejskiego dziennikarstwa antykorupcyjnego. Jej publikacje doprowadziły do przedterminowych wyborów parlamentarnych na Malcie w 2017 roku.

16 października 2017 roku podłożono pod jej samochód ładunek bombowy. Dziennikarka zginęła na miejscu w wieku 53 lat niedaleko swojego domu. Jej śmierć wywołała wstrząs w całej Europie. Yorgen Fenech, jeden z czołowych przedsiębiorców na Malcie został aresztowany w związku z zamachem w listopadzie 2019 roku. „Zatrzymano go w chwili, gdy próbował uciec na pokładzie jachtu” - przypomniała agencja Ansa.

Wcześniej sądzeni byli bracia George i Alfred Degiorgio oraz Vincent Muscat. Vincent Muscat w 2021 r. przyznał się do udziału w zabójstwie i został skazany na 15 lat więzienia. Współpracując z organami ścigania przekazywał informacje dotyczące sprawy. W 2022 roku George i Alfred Degiorgio również przyznali się do zabójstwa. Każdy z nich został skazany na 40 lat więzienia.