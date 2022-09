Biskupi archidiecezji mecheleńsko-brukselskiej z kard. Jozefem De Keselem na czele dali zielone światło do błogosławieństwa par homoseksualnych w kościołach. Opublikowali treść przykładowych modlitw, które mogą być wykorzystywane w takich sytuacjach. To sprzeczne ze stanowiskiem Watykanu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Modlitwy pojawiły się na stronie diecezji we wtorek rano. Według kardynała Jozefa de Kesela i innych hierarchów, pary homoseksualne często proszą o "chwilę modlitwy, aby prosić Boga, by ten pobłogosławił ich związek".

"Chcemy być blisko nich. Niektórzy pozostają w celibacie. Oni zasługują na nasze uznanie i wsparcie. Inni wolą żyć w parach, trwale i wiernie połączeni z partnerem. Oni też zasługują na nasze uznanie i wsparcie, dlatego że choć ten związek nie jest małżeństwem religijnym, to może być też źródłem pokoju i wspólnego szczęścia" - piszą biskupi w swoim oświadczeniu.

Autorami modlitw są teolodzy, którzy opracowali je we współpracy z diecezjalną komórką, która zajmuje się duszpasterstwem rodzin.

To pierwszy taki przypadek, w którym biskupi oficjalnie sprzeciwiają się Watykanowi i dają przyzwolenie do błogosławienia par homoseksualnych. Według rzecznika Geerta de Kerpela z archidiecezji Mechelen-Bruksela, opublikowane modlitwy nie zostały wcześniej wysłane do Watykanu.

Jednoznaczny głos Watykanu

W zeszłym roku głos w tej sprawie zabrała watykańska Kongregacja Nauki Wiary. 15 marca 2021 stwierdziła, że "Kościół nie dysponuje władzą udzielania błogosławieństwa związkom osób tej samej płci, dlatego nie może być ono uznane za dozwolone. "Nie jest właściwe, by księża błogosławili pary homoseksualne, które proszą o jakieś religijne uznanie ich związku" - napisał Watykan w nocie wyjaśniającej.

Jak dodano, błogosławieństwo może być udzielane tylko temu, co jest "obiektywnie uporządkowane", a Kościół uznaje, że seks osób tej samej płci jest grzechem, tak samo jak seks pozamałżeński.