W swoich wypowiedziach i wpisach krytykował zmianę podejścia Kościoła za pontyfikatu papieża Franciszka m.in. w sprawach dotyczących sakramentu małżeństwa czy ustępstw wobec żądań społeczności LGBTQ+.

Jak przypomina "New York Post", "w liście do diecezjan wydanym przed październikowym spotkaniem zamykającym obrady Synodu Biskupów w Watykanie bp Strickland napisał, że do nauczania Kościoła "wtargnęło (...) złe i fałszywe przesłanie".

We wcześniejszym wpisie na platformie X (poprzednio Twitter) biskup Strickland zabrał głos w związku z usunięciem ze stanowiska ks. Franka Pavone, znanego z antyaborcyjnych wypowiedzi i oskarżonego przez przełożonych o bluźnierstwo.