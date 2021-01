​Nowy prezydent USA Joe Biden zniósł zakaz otrzymywania funduszy federalnych przez organizacje międzynarodowe, które przeprowadzają i promują aborcję. W ten sposób Biden cofnął decyzje podjęte w tym zakresie przez swego poprzednika Donalda Trumpa.

/ PAP/EPA/DOUG MILLS/ POOL / PAP/EPA

W oświadczeniu Biały Dom przekazał, że decyzja ta "ochroni i rozszerzy dostęp do kompleksowej opieki reprodukcyjnej". Podpisując dokument Biden podkreślił, że nie wprowadza nowego prawa, a jedynie zapewnia powrót do stanu, który obowiązywał przed prezydenturą Trumpa.

Rozporządzenie cofa zakaz finansowania ze środków federalnych międzynarodowych organizacji non-profit, które przeprowadzają i promują aborcję.

Departament zdrowia ma teraz 30 dni na ogłoszenie zmiany swojej polityki zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez Bidena. Dopiero wtedy organizacje umożliwiające przeprowadzenie aborcji będą mogły wnioskować o środki.



Zakaz ten Trump - pierwszy prezydent USA który przemawiał na Marszu dla Życia - wprowadził w 2017 roku.





Łatwiejszy dostęp do "Obamacare"

Biden podpisał też rozporządzenie nakazujące departamentowi zdrowia umożliwienie od 15 lutego do 15 maja zapisów do Affordable Care Act, czyli programu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych znanego również pod nazwą Obamacare.

/ PAP/EPA/DOUG MILLS/ POOL / PAP/EPA

Ma to pomóc w zapewnieniu opieki zdrowotnej Amerykanom, którzy tracąc pracę podczas pandemii Covid-19 stracili także ubezpieczenie zdrowotne należne od pracodawcy.



"Dla prezydenta Bidena to sprawa osobista. Ponieważ nadal walczymy z Covid-19, jeszcze ważniejsze staje się to, by Amerykanie mieli dostęp do niedrogiej opieki zdrowotnej" - napisano w komunikacie prasowym Białego Domu.