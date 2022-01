Przygotowywane przez Zachód ograniczenia na eksport wysokich technologii znacząco uderzą w strategiczne ambicje Putina i kluczowe sektory rosyjskiego przemysłu - powiedzieli we wtorek przedstawiciel administracji Joe Bidena. Dodali, że Zachód ma plan, by pokryć ewentualne braki dostaw gazu z Rosji do Europy.

