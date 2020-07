Sprawę o przygotowywanie aktów terroryzmu wszczęto wobec zatrzymanych pod Mińskiem 33 bojowników rosyjskiej prywatnej firmy wojskowej WCzK Wagner - poinformował sekretarz Rady Bezpieczeństwa Białorusi Andrej Raukou. Oznajmił również, że na terytorium kraju wciąż przebywa ok. 200 bojowników. Trwają ich poszukiwania.

W środę w Mińsku poinformowano, że bojownicy tzw. grupy Wagnera, obywatele Rosji, przeniknęli na terytorium Białorusi w celu zdestabilizowania sytuacji przed wyborami prezydenckimi. W nocy z wtorku na środę, jak podano, struktury siłowe zatrzymały 32 Rosjan, a ogółem bojowników miało być ponad 200.

Ostrzeżenia dla kandydatów w wyborach prezydenckich

Władze poinformowały o możliwym odłączeniu w kraju internetu w przypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa - powiedział agencji Interfax Zachód kandydat w wyborach prezydenckich na Białorusi Andrej Dzmitryjeu.

Dzmitryjeu poinformował o tym po spotkaniu z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Andrejem Raukouem.

Według rosyjskiej agencji TASS Dzmitryjeu mówił o możliwym ograniczeniu internetu w czasie mitingów wyborczych ze względu na bezpieczeństwo.

Na spotkaniu z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa kandydaci zostali poinformowani również, że pod Pskowem tworzą się dwie grupy wojsk, które zamierzają wkroczyć na Białoruś.

Rozmowy na linii Rosja-Białoruś

Ambasador Rosji w Mińsku Dmitrij Miezencew powiedział agencji TASS, że w pierwszej połowie dnia będzie rozmawiał w MSZ Białorusi o zatrzymanych pod Mińskiem Rosjanach, którzy - według strony białoruskiej - są bojownikami prywatnej firmy wojskowej.





Agencja Reutera podaje, że ambasador został wezwany do MSZ Białorusi w związku z zatrzymanymi.



Wcześniej ambasada Rosji zwróciła się do strony białoruskiej o informacje na temat zatrzymanej grupy.



Na razie brakuje mocnego, oficjalnego stanowiska, do którego przyzwyczaili Rosjanie, jest za to sporo nieoficjalnych informacji z nieźle poinformowanych źródeł. Kanał WarGonzo na popularnym w Rosji telegramie twierdzi, że zatrzymani najemnicy byli w drodze do Sudanu - nie mogli wylecieć z Rosji, przez zamknięte z powodu koronawirusa granice.

Według białoruskich służb bezpieczeństwa obywatele Rosji, należący do prywatnej firmy wojskowej nazywanej w mediach grupą Wagnera, przeniknęli na terytorium Białorusi w celu zdestabilizowania sytuacji przed wyborami prezydenckimi. W rosyjskich mediach pojawiły się informacje, że najemnicy mogli traktować Białoruś jako kraj przerzutowy, z którego wyjeżdżali do innych rejonów świata, np. Afryki, a służby białoruskie były o tym poinformowane. Jednak sekretarz Rady Bezpieczeństwa Białorusi Andrej Raukou zapewnił, że służby specjalne jego kraju nie miały takich informacji.

Nietypowe zachowanie zatrzymanych

Jak relacjonuje BiełTA, grupa 32 mężczyzn miała najpierw zatrzymać się w hotelu w Mińsku, a następnie przenieść do sanatorium w pobliżu stolicy.

Pracownicy sanatorium twierdzili, że przyjezdni zwracali uwagę nietypowym - jak na turystów z Rosji - zachowaniem: nie pili alkoholu i nie uczestniczyli w imprezach. Nosili stroje w stylu militarnym.

"Przy sobie każdy z mężczyzn miał bagaż podręczny, a dodatkowo mieli wspólne trzy ciężkie walizy" - podała agencja.

"Chodzili niewielkimi grupami, badali terytorium i otoczenie" - napisała.

Fragmenty nagrań wideo z zatrzymania bojowników opublikowała państwowa telewizja Biełaruś 1.