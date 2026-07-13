Auta stanęły w płomieniach. Awaria ciężarówki doprowadziła do dramatu na autostradzie

RMF24

Co najmniej 10 osób nie żyje, a 10 zostało rannych w wyniku karambolu, do którego doszło na autostradzie na zachodzie Meksyku. Wśród ofiar śmiertelnych jest dwoje dzieci.

Jedno z aut, które spłonęły w wyniku karambolu, zdj. HANDOUT/AFP/East News

Jedno z aut, które spłonęły w wyniku karambolu, zdj. HANDOUT/AFP/East News / East News

Do karambolu doszło w stanie Jalisco, na autostradzie łączącej miasta Guadalajara i Tepic.

Według wstępnych ustaleń w wypadku brało udział co najmniej osiem pojazdów.

Portal Infobae podał, że karambol to prawdopodobnie skutek awarii hamulców w jednej z ciężarówek. Zgodnie z tą hipotezą, gdy kierowca zdał sobie z niej sprawę, zjechał na pas awaryjny. Ten był już jednak zajęty przez pojazdy, które brały udział we wcześniejszym wypadku. Na pasie stały też samochody służb ratunkowych.

W wyniku zderzenia wybuchł pożar. Całkowicie spłonęły trzy samochody osobowe i dwie ciężarówki.

Zginęło co najmniej 10 osób, w tym dwoje dzieci. Jest też 10 osób rannych - m.in. dwoje funkcjonariuszy meksykańskiej Gwardii Narodowej. Ich stan określono jako ciężki. Wśród poszkodowanych jest też czworo obywateli Stanów Zjednoczonych.