Auta stanęły w płomieniach. Awaria ciężarówki doprowadziła do dramatu na autostradzie

Do karambolu doszło w stanie Jalisco, na autostradzie łączącej miasta Guadalajara i Tepic.
Według wstępnych ustaleń w wypadku brało udział co najmniej osiem pojazdów.
Portal Infobae podał, że karambol to prawdopodobnie skutek awarii hamulców w jednej z ciężarówek. Zgodnie z tą hipotezą, gdy kierowca zdał sobie z niej sprawę, zjechał na pas awaryjny. Ten był już jednak zajęty przez pojazdy, które brały udział we wcześniejszym wypadku. Na pasie stały też samochody służb ratunkowych.
W wyniku zderzenia wybuchł pożar. Całkowicie spłonęły trzy samochody osobowe i dwie ciężarówki.
Zginęło co najmniej 10 osób, w tym dwoje dzieci. Jest też 10 osób rannych - m.in. dwoje funkcjonariuszy meksykańskiej Gwardii Narodowej. Ich stan określono jako ciężki. Wśród poszkodowanych jest też czworo obywateli Stanów Zjednoczonych.