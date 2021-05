Syreny alarmowe rozległy się wieczorem w Tel Awiwie - doniosła agencja Reutera. Słychać też odgłosy eksplozji. Jedna z rakiet miała uderzyć w budynek na przedmieściach Tel Awiwu. Trafiony izraelską rakietą został wieżowiec w Strefie Gazy.

Ataki rakietowe trwają od kilku dni / ABIR SULTAN / PAP/EPA

Seria ataków rakietowych na Bliskim Wschodzie. Najpierw izraelska rakieta trafiła w 12-piętrowy budynek mieszkalny w Gazie - budynek się zawalił. Świadkowie twierdzą, że mieszkańcy zostali ostrzeżeni, aby ewakuować okolicę na około godzinę przed nalotem. Nie było od razu jasne, czy budynek został w pełni ewakuowany i czy były ofiary.

Następnie w odwecie bojownicy Hamasu i Islamskiego Dżihadu w Gazie zapowiedzieli wystrzelenie 130 rakiet w kierunku Tel Awiwu. Jedna z rakiet miała uderzyć w budynek w mieście Holon. Co najmniej 6 osób zostało rannych. Według służby ratunkowej United Hatzalah wszyscy poszkodowani odnieśli umiarkowane lub lekkie do umiarkowanych obrażenia.

Udzielałem pierwszej pomocy ofiarom, które miały siniaki i rany. Wygląda na to, że zostali zranieni przez odłamki i eksplozję. Po udzieleniu pierwszej pomocy zabrano ich do szpitala, byli w pełni przytomni - powiedział jeden z lekarzy.



Według izraelskich władz rakiety wystrzelone ze Strefy Gazy atakują wiele miast i miasteczek w środkowym Izraelu.



Według policji, rakiety spadły poza Tel Awiwem na miasta Rishon Lezion i Ramat Gan, a także Sdot i arabskie miasto Taibe.

"Realizujemy naszą obietnicę poprzez uruchomienie nalotu rakietowego na Tel Awiw i jego przedmieścia" - podało zbrojne ramie Hamasu.

To kolejny niespokojny dzień w Państwie Żydowskim. Izraelska armia i siły palestyńskie wzajemnie się ostrzeliwują - są ofiary śmiertelne i wielu rannych.

Palestyńczycy ze Strefy Gazy poinformowali dziś, że w ponad 130 izraelskich atakach lotniczych zginęło 30 osób, a ponad 100 zostało rannych. Z kolei izraelskie służby specjalne podały we wtorek, że zabiły dwóch głównych terrorystów Islamskiego Dżihadu.

Plan, który na nowo rozgrzał konflikt

Fyderek: Największym beneficjentem konfliktu w Izraelu jest Iran Jacek Skóra / RMF FM

Do wzrostu napięć przyczynił się plan eksmisji mieszkańców osiedla we Wschodniej Jerozolimie na wniosek grupy żydowskich osadników. Izraelski Sąd Najwyższy miał w poniedziałek rozpatrzyć apelację w sprawie planowanej eksmisji kilku palestyńskich rodzin z położonej we Wschodniej Jerozolimie dzielnicy Szejch Dżarra, jednak wyrok został odroczony "ze względu na okoliczności". Sąd niższej instancji uznał wcześniej roszczenia izraelskich osadników i zdecydował o przesiedleniu rodzin. Tereny te są od 1967 roku okupowane przez Izrael.

Po wojnie sześciodniowej w 1967 r. całą Jerozolimę zajął Izrael, oficjalnie zaanektował tę wschodnią część, co nie zostało uznane w świetle prawa międzynarodowego. "Teraz mamy taką sytuację, że w dzielnicy Szejch Dżarra są mieszkańcy, którzy przybyli tam po 1948 r. i są konkretne żądania powrotu tej własności do rąk żydowskich (...). Chcę podkreślić, że nawet jeśli w tym przypadku żądania izraelskie mają historyczne uzasadnienie, to jednak w druga stronę to nie działa. Muzułmanie, Palestyńczycy nie mają żadnych możliwości, żeby odzyskać swoje własności na terenie Izraela. Stąd jest to poczucie niesprawiedliwości, a to nakłada się na powszechne problemy na Zachodnim Brzegu Jordanu z rosnącą działalnością osadników, a z kolei na terenie Izraela miejscowości arabskie mają dużo mniejsze możliwości rozwoju niż żydowscy sąsiedzi" - podsumowuje analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Michał Wojnarowicz.