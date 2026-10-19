Atak nożownika w szkole w Rumunii. Ranił nauczycielkę i ucznia

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Uczeń siódmej klasy szkoły podstawowej „Stefan cel Mare” w Bystrzycy na północy Rumunii zranił nożem w poniedziałek nauczycielkę i 12-letniego ucznia. Sprawca został zatrzymany. Miał wskazać religię kolegi jako motyw planowanego ataku.

Do ataku doszło w poniedziałek rano w Bystrzycy (zdj. ilustracyjne)

Do ataku doszło w poniedziałek rano w Bystrzycy (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Do ataku doszło około godz. 8:40 czasu lokalnego (godz. 9:40 w Polsce) w Bystrzycy (w jęz. rum. Bistrița – przyp. red.).

Według władz oświatowych nastolatek przyszedł do szkoły z nożem i szukał ucznia szóstej klasy. Nauczycielka próbowała uniemożliwić mu wejście do sali lekcyjnej, po czym została ugodzona nożem. Ranny został również inny uczeń, który próbował jej pomóc - poinformował szef okręgowego inspektoratu szkolnego Bistrita-Nasaud, Vasile Steopoaie, cytowany przez portal Euronews Romania.

Ranna nauczycielka i 12-letni uczeń trafili do szpitala. Oboje byli przytomni i znajdowali się w stanie stabilnym.

Vasile Steopoaie przekazał, że sprawca miał wskazać religię kolegi jako motyw planowanego ataku. Dodał, że nieletni wykazuje „pewne tendencje do radykalizacji.

Dochodzenie w sprawie przejęła agencja ds. zwalczania przestępczości zorganizowanej (DIICOT).

Atak potępił pełniący obowiązki ministra edukacji Mihai Dimian, który zapowiedział podjęcie działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach. Wśród rozważanych rozwiązań jest objęcie nauczycieli szczególną ochroną prawnokarną oraz zapewnienie im finansowanej przez państwo pomocy prawnej i wsparcia psychologicznego.