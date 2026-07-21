Atak nożownika w pobliżu Akropolu. Dwoje turystów rannych w Atenach

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Dwoje turystów zostało rannych przez nożownika w pobliżu ateńskiego Akropolu. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję. Według służb napastnik prawdopodobnie cierpiał na problemy psychiczne.

Wejście na Akropol w Atenach na zdjęciu ilustracyjnym

Wejście na Akropol w Atenach na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

Atak w sercu Aten

Do zdarzenia doszło około godziny 8:00 czasu lokalnego w pobliżu wejścia do słynnego Muzeum Akropolu, tuż u stóp historycznego wzgórza. To miejsce, które każdego dnia przyciąga tysiące zwiedzających z całego świata.

Napastnik uzbrojony w nóż zaatakował parę turystów pochodzenia grecko-amerykańskiego, raniąc kobietę w nogę, a mężczyznę poważniej w rękę.

Na miejscu chwilę później pojawili się funkcjonariusze, którzy udzielili pomocy poszkodowanym do czasu przyjazdu karetki.

Błyskawiczna akcja policji

Jak się okazało, tuż przed atakiem na policyjną infolinię wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie grożącym przechodniom nożem. Stąd tak błyskawiczna reakcja służb.

Policjanci obezwładnili oraz zatrzymali napastnika. Służby nie poinformowały jeszcze o motywach działania sprawcy, jednak ze wstępnych ustaleń wynika, że mógł on mieć problemy natury psychicznej.

Bezpieczeństwo w Grecji

Ataki uliczne należą w Grecji do rzadkości. Ostatni podobny incydent miał miejsce pod koniec kwietnia, gdy 89-letni mężczyzna otworzył ogień z broni śrutowej w biurze ubezpieczeń społecznych i budynku sądu w centrum Aten, raniąc kilka osób.

Akropol – symbol dziedzictwa i magnes dla turystów

Ateński Akropol, zbudowany w V wieku p.n.e., jest jednym z najważniejszych zabytków światowego dziedzictwa. Monumentalny Partenon, wzniesiony ku czci bogini Ateny, od wieków przyciąga podróżnych, historyków i miłośników sztuki. W 2025 roku to wyjątkowe miejsce odwiedziło około 4,6 miliona turystów.

Stanowisko archeologiczne Akropolu oraz sąsiadujące z nim Muzeum Akropolu od lat uważane są za jedne z najbezpieczniejszych i najlepiej chronionych atrakcji w Grecji.