Niemiecka policja prowadzi dochodzenie ws. ataku na konsulat Generalny RP w Hamburgu. Budynek znajdujący się w dzielnicy Steilshoop został zaatakowany w nocy z piątku na sobotę. Obrzucono go kamieniami i pojemnikami z farbami w kolorach rosyjskiej flagi. W pobliżu podpalone zostały opony.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do ataku doszło w środku nocy z piątku na sobotę. Straż pożarna została zaalarmowana ok. godz. 2:25 - informuje portal Hamburg24. Dojazd straży do budynku utrudniały rozłożone na ulicy płonące opony. "Przed konsulatem leżały dziesiątki kamieni, kostek brukowych, świec dymnych i pojemników po farbie" - opisuje portal.

Na miejsce przybyło wiele radiowozów hamburskiej policji. "Trzy osoby zostały aresztowane w pobliżu miejsca zdarzenia, zostały jednak wypuszczone z powodu braku wystarczających dowodów" - informuje portal.

Jak podkreśla portal, uderzające jest to, że do ataku na polską placówkę dyplomatyczną użyto farb w kolorach niebieskim, białym i czerwonym - barwach rosyjskiej flagi narodowej.

Zdjęcia z ataku na polski konsulat znajdziecie >>>TUTAJ<<< .