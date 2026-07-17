„Armia bez przekrętów”. Protest w Kijowie po odwołaniu ministra obrony

RMF24

Co najmniej 10 tys. osób przybyło na protest w Kijowie przeciwko odwołaniu Mychajła Fedorowa ze stanowiska ministra obrony Ukrainy. Na plac Iwana Franki w pobliżu Biura Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego napływają kolejni uczestnicy - przekazała w piątek wieczorem agencja Interfax-Ukraina.

Większość demonstrantów stanowi młodzież, jednak obecnych jest również wielu ludzi w średnim i starszym wieku. Uczestnicy protestu skandują: „Fedorow!”, „Przywrócić!”, „Hańba!”, śpiewają też hymn Ukrainy.

Protest w Kijowie po odwołaniu ministra obrony

Wielu protestujących trzyma kawałki z kartonu z wypisanymi hasłami: „Armia bez przekrętów”, „Mój mąż nie walczy o to”, „Zniszczyliście szansę na reformę armii”, „Walczcie z wrogiem, a nie ze zdrowym rozsądkiem”, „My też mamy konflikt z Syrskim”, a także z innymi, z którymi demonstranci stali na tym samym placu podczas protestów w czwartek i w piątek rano.

W piątek wieczorem uczestnicy demonstracji znacznie częściej niż dzień wcześniej domagali się dymisji naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, generała Ołeksandra Syrskiego. Skandowali odpowiednie hasła i trzymali napisy z żądaniem jego odwołania.

Doradca prezydenta ds. komunikacji Dmytro Łytwyn powiadomił w piątek, że Zełenski i Fedorow są zainteresowani dalszą wspólną pracą w jednym zespole. Wcześniej w czwartek Fedorow potwierdził podczas briefingu, że jest skonfliktowany z Syrskim, który opowiada się za bardziej tradycyjnym podejściem do operacji wojskowych.

Kim jest Mychajło Fedorow?

Popularny w społeczeństwie i ceniony przez zachodnich sojuszników Ukrainy 35-letni Fedorow był najmłodszym ministrem obrony w historii kraju i urzędnikiem, który stawiał na prowadzenie wojny z użyciem zaawansowanych technologii. Jego środowa dymisja nastąpiła niespodziewanie, kilka dni po ogłoszeniu przez prezydenta Zełenskiego odwołania premierki Julii Swyrydenko i jej gabinetu ministrów.

Fedorow cieszy się opinią polityka zwalczającego korupcję i unowocześniającego wojsko ukraińskie, szczególnie jeśli chodzi o systemy bezzałogowe. Fedorow został ministrem obrony Ukrainy 14 stycznia 2026 r. Wcześniej pełnił funkcję pierwszego wicepremiera i ministra transformacji cyfrowej Ukrainy. Uchodził za jednego z najbliższych współpracowników prezydenta Zełenskiego.