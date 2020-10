Armenia i Azerbejdżan zgodziły się na zawieszenie broni w konflikcie o Górski Karabach. Porozumienie ma wejść w życie w sobotę w południe, w celu wymiany jeńców i ciał poległych żołnierzy - poinformował w sobotę nad ranem minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow.

Ławrow poinformował o tym w Moskwie, po 10-godzinnych rozmowach z szefami dyplomacji Armenii i Azerbejdżanu / RUSSIAN FOREIGN AFFAIRS MINISTRY / PAP/EPA

Ławrow poinformował o tym w Moskwie, po 10-godzinnych rozmowach z szefami dyplomacji Armenii i Azerbejdżanu, Zohrabem Mnacakanianem i Dżejhunem Bajramowem, którzy przybyli do stolicy Rosji na zaproszenie prezydenta Władimira Putina.

Szef rosyjskiej dyplomacji powiedział też, że Armenia i Azerbejdżan zgodziły się na rozpoczęcie zasadniczych negocjacji w celu rozwiązania konfliktu o Górski Karabach. W rozmowach tych mediatorem ma być Grupa Mińska Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), na której czele stoją Rosja, USA i Francja.



Górski Karabach to kontrolowana i zamieszkana przez Ormian enklawa na terytorium Azerbejdżanu.

Zaognienie konfliktu o Górski Karabach