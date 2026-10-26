Argentyna: 10-latka w 6. miesiącu ciąży. Trafiła do szpitala z bólem brzucha

RMF24

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10-letnia dziewczynka z Argentyny trafiła do szpitala z ostrym bólem brzucha. Podczas badania lekarze odkryli, że jest w 6. miesiącu ciąży. W trakcie postępowania dziewczynka miała wskazać partnera swojej matki jako osobę odpowiedzialną za wielokrotne wykorzystanie seksualne. 33-letni mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Sprawę badają argentyńskie służby.

10-latka w 6. miesiącu ciąży

Do dramatycznych wydarzeń doszło w prowincji Santiago del Estero w północnej Argentynie. Jak informuje dziennik „El Liberal”, 10-letnia dziewczynka została przywieziona przez matkę na oddział ratunkowy szpitala Colonia Dora z powodu nagłego i silnego bólu brzucha.

Podczas badania lekarz stwierdził, że dziecko jest w 6. miesiącu ciąży. Według doniesień matka miała powiedzieć personelowi medycznemu, że jej córka nie zaczęła jeszcze miesiączkować.

W toku postępowania dziewczynka ujawniła, że w ostatnich miesiącach była wielokrotnie wykorzystywana seksualnie przez partnera swojej matki.

Podejrzany zatrzymany. Zabezpieczono broń i nóż

Według argentyńskich mediów o wykorzystanie dziewczynki podejrzany jest 33-letni Julio Vivas, partner jej 25-letniej matki. Kobieta związała się z mężczyzną rok temu i również jest z nim w ciąży.

Podejrzanego zatrzymano w ciągu niespełna 24 godzin od rozpoczęcia działań. Do aresztowania doszło na terenie posiadłości w El Bracho, gdzie mieszkała rodzina.

Jak informują lokalne media, podczas czynności służby zabezpieczyły m.in. rewolwer kalibru 22 i nóż. Mężczyzna został oskarżony o ciężkie przestępstwo seksualne, szczegółowe okoliczności sprawy są nadal wyjaśniane przez śledczych.

Babcia ostrzegała przed partnerem matki

Głos w sprawie zabrała również babcia dziewczynki, Norma Gomez. Według jej relacji podejrzany miał zachowywać się agresywnie wobec jej córki i wnuczki. Kobieta twierdzi, że wielokrotnie ostrzegała przed pozostawianiem dziecka pod jego opieką.

W rozmowie z argentyńską stacją informacyjną Noticiero 7 Gomez przekazała, że jej córka poznała mężczyznę przez internet i od początku miała obawy dotyczące tej relacji.

Sprawa wstrząsnęła również nauczycielką 10-latki. Kobieta, przedstawiana w lokalnych mediach jako Lucrecia, przyznała, że nie zauważyła w zachowaniu uczennicy niczego, co mogłoby wzbudzić podejrzenia.

Opisała dziewczynkę jako spokojną, regularnie odrabiającą prace domowe i niewyróżniającą się zachowaniem, które mogłoby wskazywać na to, że dzieje się coś niepokojącego.

Śledczy badają telefon podejrzanego

Argentyńskie służby nadal gromadzą materiał dowodowy, który ma pomóc w ustaleniu pełnego przebiegu wydarzeń. Jednym z elementów postępowania jest analiza telefonu komórkowego zabezpieczonego należącego do podejrzanego mężczyzny.

Na razie nie ujawniono wszystkich szczegółów dotyczących stanu zdrowia dziewczynki ani zakresu działań podjętych w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa.