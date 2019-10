"Ten dzień, czwartek 24 października, mógł stać się wielką datą w historii internetu. Po wejściu w życie we Francji europejskiej dyrektywy o prawach pokrewnych, prasa miała po raz pierwszy zacząć otrzymywać wynagrodzenie za treści, które tworzy i które są publikowane przez Google, Facebook i inne platformy internetowe" - tak rozpoczyna się apel dziennikarza Sammy'ego Katza. To reakcja na działania amerykańskiego giganta, który zapowiedział, że nie będzie płacić wydawcom za wyświetlenie ich tekstów w swojej wyszukiwarce. Od czwartku nakazuje to francuskie prawo.

REKLAMA