Posiadająca irański i brytyjski paszport Anousheh Ashouri została skazana w Iranie na 10 lat więzienia za szpiegostwo - podał we wtorek przedstawiciel irańskiego wymiaru sprawiedliwości Golamsuhejn Esmajli. MSZ w Londynie zapewnia o wsparciu dla rodziny skazanej.

Zdjęcie ilustracyjne / Abedin Taherkenareh / PAP/EPA

Ashouri została skazana na 10 lat więzienia za szpiegostwo na rzecz izraelskiego (wywiadu) Mosadu - powiedział Esmajli cytowany przez irańską telewizję państwową.

Dodał, że kobieta usłyszała również drugi wyrok dwóch lat pozbawienia wolności za nielegalne wzbogacenie się. Według AFP chodzi o otrzymanie 33 tys. euro "nielegalnych środków z Izraela". Więcej szczegółów nie podał.



W reakcji na tę informację rzecznik brytyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych oświadczył, że resort "wspiera rodzinę" Ashouri, i zapewnił, że ambasada Wielkiej Brytanii w Iranie "wciąż zabiega o dostęp dla służb konsularnych".



Wsparcie wszystkich zatrzymanych w Iranie osób mających podwójne obywatelstwo jest priorytetem i w ich sprawie działamy na najwyższych szczeblach. Wzywamy Iran, by pozwolił im wrócić do rodzin - dodał rzecznik brytyjskiej dyplomacji.



Agencja Reutera zauważa, że liczba aresztowań Irańczyków oskarżanych o szpiegostwo wzrosła, odkąd irański przywódca duchowo-polityczny ajatollah Ali Chamenei poinformował w ubiegłym roku, że doszło do "infiltracji" zachodnich agentów do Iranu.

W lipcu br. władze w Teheranie podały, że schwytały 17 szpiegów pracujących dla amerykańskiej CIA oraz że niektórzy z nich zostali skazani na karę śmierci. Nie wiadomo, czy sprawa Ashouri ma związek z tamtymi deklaracjami. Również we wtorek Esmajli poinformował, że irański Sąd Najwyższy podtrzymał wydany w maju br. wyrok 10 lat więzienia dla obywatelki Iranu Aras Amiri za szpiegowanie na rzecz Wielkiej Brytanii. Kobieta pracowała w British Council i mieszkała w Londynie. Aresztowano ją w marcu 2018 r. podczas wizyty w Teheranie.



Kolejny wyrok 10 lat więzienia - jak podał Esmajli - usłyszał obywatel Iranu Ali Dżohari za szpiegostwo, w tym związki z Mosadem.