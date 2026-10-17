Alarm w części Azji. Ogłoszono najwyższy stopień

Najwyższy poziom alarmu. Wysokie ryzyko
Centrum Meteorologiczne Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) z siedzibą w Singapurze powiadomiło, że w piątek ogłoszono najwyższy poziom alarmu dla południowej części regionu. Oznacza to wysokie ryzyko wystąpienia gęstego, toksycznego smogu.
Alarm ogłasza się m.in. w przypadku utrzymywania się intensywnych pożarów i gęstego zadymienia trwającego przez co najmniej dwa dni, a także wiatrów przenoszących zanieczyszczenia do sąsiednich krajów ASEAN.
Jak przypomniała AFP, podobne ostrzeżenia wydano w tym roku już dwukrotnie - w marcu i sierpniu.
Potężne pożary w Indonezji
Od kilku tygodni rozległe pożary pustoszą indonezyjskie wyspy Sumatra, Borneo i Nowa Gwinea. Toksyczny dym dociera m.in. do Malezji i Singapuru.
Pożary regularnie występują w Indonezji w porze suchej, trwającej zazwyczaj od kwietnia do października, jednak w tym roku nasiliły się wskutek zjawiska pogodowego El Nino.
W piątek władze Singapuru poinformowały, że pożary wybuchły m.in. na terenach zarządzanych przez siedem przedsiębiorstw na indonezyjskiej Sumatrze. Firmy zostały zobowiązane do zaprzestania wypalania lasów oraz podjęcia działań gaśniczych - podał singapurski dziennik „Straits Times”.