Al-Kaida opublikowała w internecie wystąpienie Ajmana al-Zawahiriego - lidera organizacji terrorystycznej, który miał zginąć z rąk amerykańskich żołnierzy w sierpniu 2022 roku. Zdaniem organizacji SITE zajmującej się problemem terroryzmu od ponad 20 lat, na nagraniu rzeczywiście można zobaczyć al-Zawahiriego.

Ajman al-Zawahiri - kadr z nagrania z 2004 roku / AL JAZEERA / PAP/EPA

Opublikowana w internecie przemowa al-Zawahiriego trwa ponad pół godziny. Jak podaje agencja Reutera, nagranie jest bez daty, a tłumaczenie nie wskazuje na ramy czasowe, w których mogło powstać nagranie.

W sierpniu amerykańskie władze ogłosiły, że Egipcjanin Al Zawahiri został zabity w Afganistanie w ataku z użyciem drona. Sprawiedliwości stało się zadość. Tego przywódcy terrorystów już nie ma - ogłosił 1 sierpnia Joe Biden.

Choć wpływy lidera Al-Kaidy w świecie islamskim z każdym rokiem się zmniejszały, to zabicie Ajmana al-Zawahiriego pozostało dla Amerykanów ważnym celem ze względu na to, co islamista zrobił na przełomie wieków.

Al-Kaida nie wyznaczyła, jak do tej pory, następcy al-Zawahiriego. Eksperci uważają jednak, że duże znaczenie w hierarchii organizacji terrorystycznej ma obecnie Saif al-Adel, były oficer egipskich służb specjalnych. Stany Zjednoczone oferują nagrodę w wysokości 10 mln dolarów za informację, która umożliwi jego aresztowanie.