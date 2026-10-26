Akcja ratowników na Słowacji. Polak ranny podczas ucieczki przed niedźwiedziem

RMF24

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Niebezpieczna sytuacja w słowackich górach. W niedzielę ratownicy Horskiej Służby Ratowniczej (HZS) zostali wezwani do Doliny Kwaczańskiej. Pomocy potrzebował 26-letni turysta z Polski, który podczas górskiej wędrówki uciekał przed niedźwiedzicą z młodymi.

Grupa turystów, wędrująca czerwonym szlakiem turystycznym w Dolinie Kwaczańskiej, zauważyła w pobliżu niedźwiedzicę z młodymi. W obawie przed spotkaniem z dzikimi zwierzętami turyści postanowili jak najszybciej oddalić się z tego miejsca. Niestety, podczas ucieczki polski turysta potknął się i upadł. Doznał urazu ramienia.

Na miejsce natychmiast wyruszyli ratownicy z rejonowego oddziału HZS w Zachodnich Tatrach.

Dzięki sprawnej akcji poszkodowanemu udzielono niezbędnej pomocy medycznej i przetransportowano go do szpitala w Liptowskim Mikulaszu.