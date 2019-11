Laurent Simons z Belgii jest bliski skończenia studiów z elektrotechniki na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven w Holandii. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Simons ma tylko 9 lat.

9-latek planowo ma skończyć studiowanie na tym kierunku w grudniu tego roku. Młody student jest objęty specjalnym, indywidualnym programem nauczania. Jak mówi jego ojciec, następnym krokiem młodego geniusza mają być studia doktoranckie z elektrotechniki i medycyna.

Do końca nie wiadomo, dlaczego 9-latek jest aż tak utalentowany. Jego rodzice, którzy są lekarzami mówią, że nauczyciele od razu zauważyli potencjał w ich synu. Zauważyli coś specjalnego w Laurencie. Stwierdzili, że jest on jak gąbka - ­mówią Lydia i Alexander. Przyjmowanie nowych informacji nie jest dla Laurenta problemem. Myślę, że w przyszłości skupi się na badaniach naukowych i tworzeniu nowych rzeczy - ­mówi jego ojciec.

Ryby tajemnicą sukcesu?

Rodzice dotąd nie znaleźli żadnego przekonującego wyjaśnienia jego geniuszu. Jego mama ma jednak swoją teorię: W czasie ciąży jadłam dużo ryb - żartuje.

Laurent jest najszybciej uczącym się studentem, którego mieliśmy. Co ważne, nie jest tylko bardzo inteligentny, ale też towarzyski i sympatyczny - twierdzi Sjoerd Hulshot, dyrektor nauczania na uniwersytecie w Eindhoven.

Sam Laurent mówi, że najbardziej interesuje go elektrotechnika i medycyna. W przyszłości chciałby projektować sztuczne narządy.

9-latek nie zajmuje się jednak tylko nauką. Nie chcemy go tratować ze zbyt dużą powagą. Robi to, co lubi - ­­wspomina jego ojciec. Laurent w wolnych chwilach lubi bawić się ze swoim psem Sammy i grać na komórce, jak wielu jego rówieśników - pisze CNN.