800-letni zamek uznany za najpiękniejszy hotel świata. Uwagę zwraca cena za nocleg

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Irlandzki Ashford Castle, którego historia sięga 1228 roku, został wyróżniony przez magazyn „Time Out” w rankingu najpiękniejszych hoteli świata. Zamek zdobył tytuł „Best Heritage Hotel”, czyli najlepszego hotelu z historią. Na terenie ogromnej posiadłości znajdują się m.in. prywatne kino, niezwykłe ogrody, pole golfowe i centrum spa. Gości witają natomiast irlandzkie wilczarze.

800-letni irlandzki zamek zamieniono w luksusowy hotel

Ashford Castle znajduje się w pobliżu miejscowości Cong, na pograniczu hrabstw Mayo i Galway, nad brzegiem jeziora Lough Corrib. Posiadłość zajmuje około 350 akrów, czyli 141,6 hektara. To właśnie połączenie średniowiecznej historii, architektury, krajobrazu i luksusowej infrastruktury sprawiło, że zamek znalazł się na szczycie zestawienia „Time Out” w kategorii poświęconej hotelom z historią i rywalizował z miejscami z różnych części świata - od Kalifornii po Kostarykę.

Zamek z ośmiowiekową historią

Historia Ashford Castle sięga 1228 roku. Przez kolejne stulecia posiadłość przechodziła z rąk do rąk - poprzez królewskie nadania, dziedziczenie i konflikty zbrojne. W 1852 roku zamek kupiła rodzina Guinnessów, która urządziła w nim m.in. posiadłość myśliwską. Wśród znamienitych gości znajdowali się książę Walii, późniejszy król Jerzy V, a także irlandzki pisarz Oscar Wilde.

W 1939 roku zamek stał się hotelem. Przez dziesięciolecia zmieniali się jego właściciele, aż w 2013 roku nieruchomość przejęła grupa Red Carnation Hotels. Dziś średniowieczna budowla funkcjonuje jako luksusowy resort. „Time Out” zwraca uwagę na połączenie zabytkowych elementów ze współczesnym wzornictwem oraz irlandzkim rzemiosłem.

W pokoju nazywanym Connaught znajduje się ogromny żyrandol wykonany z kryształu z Donegalu. W Prince of Wales Bar wykorzystano marmur z Connemary, a ściany zdobią naturalnej wielkości portrety dawnych właścicieli.

Labirynt korytarzy i pokoje z widokiem na jezioro

Ashford Castle jest na tyle rozległy, że nowo przybyłych gości pracownicy osobiście odprowadzają do pokoi. „Time Out” opisuje zamek jako „labirynt korytarzy i schodów”. Autor recenzji przyznaje, że po zameldowaniu miał trudności z zapamiętaniem drogi powrotnej.

Pokoje urządzono w zdecydowanie bardziej wystawnym stylu niż minimalistyczne, skandynawskie wnętrza. Każdy z nich ma określoną kolorystykę, która pojawia się na ścianach, zasłonach i tapicerowanych meblach. W wielu pokojach znajdują się wykonywane na zamówienie dywany. Jednym z największych atutów są widoki. Pokoje wychodzące na Lough Corrib pozwalają oglądać jezioro bezpośrednio z łóżka.

W łazienkach na ścianach znalazły się motywy drzew, a hotel zapewnia własne kosmetyki, szlafroki oraz zestawy do herbaty z herbem zamku.

Goście Ashford Castle mogą korzystać z rozbudowanej infrastruktury rekreacyjnej. Na terenie posiadłości działa 32-miejscowe prywatne kino, gdzie odbywają się pokazy filmowe. W repertuarze znajduje się między innymi „The Quiet Man” – film z 1952 roku, którego zdjęcia realizowano w okolicach zamku.

Centrum fitness obejmuje 15-metrowy basen, siłownię i studio ćwiczeń. Jest również osobny basen spa. Wnętrze strefy spa zdobią żyrandole z muszli, gipsowe figury mitycznych stworzeń oraz murale przedstawiające drzewo życia.

Wilczarze, sokolnictwo i rejsy po jeziorze

Sama posiadłość jest atrakcją nie mniejszą niż hotel. Na obszarze około 141,6 hektara znajdują się lasy, ogrody, jezioro i tereny rekreacyjne. Do zamku prowadzi prywatna droga biegnąca obok pola golfowego i przez las. By dostać się do obiektu, należy przekroczyć most nad rzeką Cong. Przed wejściem do posiadłości gości witają irlandzkie wilczarze, czyli najwyższa rasa psów na świecie.

„Time Out” wymienia wśród dostępnych atrakcji m.in. spacery z zamkowymi wilczarzami, wycieczki po ogrodzie kuchennym, sokolnictwo (tradycyjna dziedzina łowiectwa polegająca na tresurze ptaków drapieżnych, takich jak sokoły, jastrzębie czy orły, oraz polowaniu z nimi na zwierzynę), wędkarstwo, jazdę konną i rejsy po jeziorze.

Kuchnia na najwyższym poziomie

Hotel może się poszczycić szeroką ofertą gastronomiczną. W Prince of Wales Bar karta koktajli zmienia się wraz z porami roku, a część składników pochodzi z hotelowego ogrodu. W restauracji George V Dining Room dostępne jest m.in. ośmiodaniowe menu degustacyjne. „Time Out” zwraca uwagę na ofertę wegetariańską. Wśród dań znalazły się m.in. pieczone marchewki z przyprawioną białą marchewką, orzeszkami piniowymi, ciecierzycą i szczawiem. Na deser - lody z oleju sosnowego oraz czekoladowy krem z irlandzkimi wiśniami.

Restauracja George V ma formalny dress code. Goście nie powinni pojawiać się w sportowym obuwiu ani dżinsach, a u mężczyzn wymagana jest marynarka. Na mniej formalny posiłek można wybrać się do lokali Cullen's at The Cottage oraz The Dungeon.

Konkurencja z Japonii, Włoch i Malty

Ashford Castle nie był jedynym wyróżnionym obiektem w zestawieniu „Time Out”. Drugie miejsce w rankingu zajął hotel Hiramatsu Karuizawa Miyota w Japonii, doceniony m.in. za widoki na prefekturę Nagano.

Inne hotele otrzymały wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. Four Seasons Hotel Firenze we Florencji został doceniony za niezwykłe ogrody, a maltański The Phoenicia za baseny. W zestawieniu znalazły się również 1 Hotel Mayfair w Londynie oraz Le Pavillon de la Reine w Paryżu.

Ranking objął także bardziej nietypowe miejsca – wśród nich obiekty safari w Republice Południowej Afryki z podziemnym tunelem oraz ekologiczny lodge w Kostaryce - obiekt zaprojektowany z myślą o ograniczaniu wpływu na środowisko.

Cong i okolice

Ashford Castle jest również dobrym punktem wyjścia do poznawania zachodniej Irlandii. Do położonej około 15 minut spacerem miejscowości Cong można dotrzeć pieszo z terenu posiadłości. W okolicy znajdują się m.in. ruiny XII-wiecznego opactwa augustiańskiego oraz las Cong.

Warto również wybrać się dalej – w kierunku regionu Connemary oraz południowej części hrabstwa Mayo, gdzie znajdują się rozległe tereny wrzosowisk, doliny i zatoki. „Time Out” szczególnie poleca pobyt jesienią. Wtedy mgła pojawia się nad Lough Corrib, a liście drzew w Cong Wood zmieniają kolor.

Ile kosztuje nocleg?

Luksus ma swoją cenę. W szczycie sezonu letniego ceny pokoi w Ashford Castle przekraczają 1000 euro za noc (ponad 4,3 tys. zł).

Tańszą alternatywą jest The Lodge at Ashford Castle - osobny hotel znajdujący się na terenie Ashford Castle. Goście mogą wówczas korzystać z terenów posiadłości, centrum rekreacyjnego i zamkowych restauracji, płacąc mniej niż za pobyt bezpośrednio w zabytkowym zamku.

Ashford Castle pozostaje więc miejscem, w którym historia jest nie tylko tłem. To właśnie ona – obok architektury, krajobrazu i poziomu usług – stała się podstawą wyróżnienia przyznanego przez „Time Out”.