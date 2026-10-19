80 ofiar ataku na przystanek autobusowy. Czekali na powrót do domów

RMF24

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80 osób zginęło w wyniku ataku drona na przystanek autobusowy w regionie Kordofan Zachodni na południu Sudanu – przekazała w poniedziałek agencja AFP. Większość ofiar czekała na ciężarówki, którymi mieli wrócić z targu do domów – mówili świadkowie i informator w służbach medycznych.

Do ataku doszło w niedzielę wieczorem w miejscowości Al-Dibab.

Pochowałem 50 osób, w tym własnego brata – przyznał w rozmowie z AFP świadek, Ahmed Abakar Wadi. Dodał, że ciała kolejnych 47 ofiar ataku przewieziono do pobliskiej miejscowości. 30 z nich zmarło w wyniku odniesionych obrażeń.

Ile osób zginęło w konflikcie?

Wojna domowa w Sudanie trwa od kwietnia 2023 r. Wybuchła w wyniku walki o władzę między armią wierną rządowi a rebeliantami z Sił Szybkiego Wsparcia (RSF). Według danych ONZ działania zbrojne zmusiły około 14 mln osób do opuszczenia domów i doprowadziły do jednego z najpoważniejszych kryzysów humanitarnych na świecie.

Nie jest znana liczba ofiar konfliktu. W ubiegłym roku amerykański dziennik „New York Times” szacował, że mogło zginąć od kilkudziesięciu tysięcy do ponad stu tysięcy Sudańczyków.