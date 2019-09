73-letnia Erramatti Mangayamma - żona rolnika ze stanu Andhra Pradesh na południu Indii – została mamą. W czwartek na świat przyszły dwie dziewczynki. Wszystko wskazuje na to, że kobieta jest najstarszą osobą na świecie, która urodziła.

73-latka zaszła w ciążę dzięki in vitro. W czwartek kobieta miała cesarskie cięcie. Jak zapewniają lekarze, zabieg przebiegł bez żadnych komplikacji. Dziewczynki i matka czują się dobrze. Wiadomo, że kobieta nie będzie w stanie karmić córek piersią. Dlatego bliźniaczki będą żywione mlekiem z banku mleka. Zostaną na obserwacji w szpitalu przez trzy tygodnie.

Kobieta i jej 80-letni mąż są małżeństwem od 1962 roku. Mimo wielu lat starań, nie udało się im począć dziecka naturalną metodą. W 2018 roku zgłosili się do kliniki leczenia niepłodności. Lekarze zgodzili się na to, by skorzystali z in vitro.

Rodzice już zaczęli planować przyszłość. Jak mówi ginekolog, który prowadził ciążę 73-latki, jego pacjentka zaczyna nowy rozdział życia. Jest bardziej pewna siebie, patrzy w przyszłość - dodaje lekarz.