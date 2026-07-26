7 000 km światłowodu na dnie oceanu. Google rzuca nowe wyzwanie Atlantykowi

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Pod Atlantykiem powstał nowy cyfrowy korytarz. Oficjalnie uruchomiony system kabli podmorskich „Nuvem” połączył Portugalię, Bermudy i USA. Transatlantycka inwestycja technologiczna o długości 7 000 kilometrów ma drastycznie zwiększyć przepustowość globalnego internetu, poprawić odporność sieci na awarie oraz otworzyć drogę dla kolejnych wielkich inwestycji w Europie i Ameryce Północnej.

„Nuvem” oficjalnie startuje. Co to za projekt?

W Lizbonie ogłoszono oficjalne uruchomienie transatlantyckiego systemu kabli podmorskich „Nuvem”. To inwestycja, która – jak podkreślił portugalski minister Gonçalo Matias – ma na celu „połączenie Ameryki Północnej i Europy wzdłuż nowego cyfrowego korytarza przecinającego Atlantyk”.

Imponujące liczby: 7 000 kilometrów i setki terabitów

System „Nuvem” to imponująca inwestycja technologiczna. Składa się z 16 par światłowodów o łącznej długości około 7 000 kilometrów, które biegną od Myrtle Beach w Karolinie Południowej, przez Bermudy i Azory, aż do Sines w Portugalii. Całkowita przepustowość systemu wynosi 384 terabity na sekundę, co znacząco podnosi możliwości przesyłania danych między kontynentami.

Według zapowiedzi, system ma rozpocząć operacyjną działalność już w przyszłym roku.

Rekiny i stal, czyli jak chronione są oceaniczne kable

Współczesny świat niemal całkowicie opiera się na podmorskich kablach światłowodowych. Odpowiadają one za transmisję niemal całego międzynarodowego ruchu internetowego, od rozmów telefonicznych i wiadomości po płatności i strumieniowanie wideo.

Podmorskie kable światłowodowe są zabezpieczone wielowarstwową osłoną ze stali, miedzi i polimerów, chroniącą je przed ciśnieniem oceanicznym, prądami, a nawet atakami rekinów. Choć nie są odporne na wszystkie zagrożenia – najczęściej uszkadza je działalność człowieka lub zjawiska naturalne – to jednak ich nowoczesna konstrukcja i strategiczne rozmieszczenie znacząco minimalizują ryzyko poważnych awarii.

Nie tylko „Nuvem” – Google oplata kulę ziemską

„Nuvem” to kolejna z serii inwestycji Google w infrastrukturę podmorską. Wcześniej amerykański gigant uruchomił kabel „Equiano”, łączący Portugalię z RPA wzdłuż zachodniego wybrzeża Afryki, oraz „Firminę”, łączącą Karolinę Południową z Ameryką Południową (Argentyna, Brazylia, Urugwaj). W planach jest także projekt „Sol”, który połączy USA, Bermudy, Azory i Hiszpanię, jeszcze bardziej wzmacniając odporność transatlantyckiej infrastruktury cyfrowej.

Strategiczny wybór: Dlaczego właśnie Portugalia?

Portugalia została wybrana na główny punkt inwestycji nieprzypadkowo. Jak tłumaczy minister Matias:

Najbardziej oczywistą odpowiedzią jest geografia. Znajdujemy się na najbardziej wysuniętym na zachód krańcu Europy, w punkcie najbliższym Amerykom, naturalnym moście do Afryki.

Jednak to nie tylko położenie geograficzne przesądziło o wyborze tego kraju.

Portugalia oferuje stabilność polityczną, wykwalifikowaną kadrę inżynierską i badawczą oraz dostęp do czystej, konkurencyjnej energii, co jest szczególnie ważne dla funkcjonowania nowoczesnych centrów danych.

Energia odnawialna w UE (autor: Michał Czernek) / PAP

Według danych z 2024 roku, aż 97,8 proc. energii produkowanej w Portugalii pochodzi ze źródeł odnawialnych, co plasuje kraj w czołówce europejskiej transformacji energetycznej.

Jak podkreślają eksperci, inwestycje takie jak „Nuvem” są niezbędne, by sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym przepustowości, bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu danych w coraz bardziej cyfrowym świecie.