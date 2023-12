Sześciolatkowi z Filadelfii przytrafiła się tuż przed świętami historia niczym z filmowego hitu "Kevin sam w Nowym Jorku" - pisze portal BBC. Casper miał lecieć z filadelfijskiego lotniska do Fortu Myers na Florydzie, gdzie czekała na niego babcia. Chłopiec wylądował jednak w Orlando.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Spirit Airlines, linie, którymi podróżował chłopczyk, wszczęły wewnętrzne dochodzenie, które ma wyjaśnić, dlaczego 21 grudnia chłopiec trafił do Orlando. Wiadomo, że 6-latkiem w czasie lotu mieli się zająć pracownicy Spirit Airlines.

"Dziecko było pod naszą opieką. Gdy tylko dowiedzieliśmy się o pomyłce, podjęliśmy kroki, aby 6-latek wrócił do swojej rodziny" - przekazał w komunikacie rzecznik firmy.

Babcia chłopca w rozmowie z mediami przekazała, że chłopczyk pierwszy raz leciał samolotem. Na lotnisku powiedzieli mi, że nie zdążył na samolot. Odpowiedziałam, że to nie mogło się stać, bo był prawidłowo odprawiony. Wbiegłam do samolotu i zapytałam stewardessę, gdzie jest mój wnuk. Ona odpowiedziała, że nikt nie przekazał jej opieki nad chłopcem - opowiadała Maria Ramos.

Kobiecie na szczęście udało się zadzwonić do chłopca. 6-latek nie wiedział dokładnie, gdzie się znajduje, ale szybko udało się ustalić, że jest w Orlando. Co ciekawe, bagaż chłopca dotarł tam, gdzie powinien - na Florydę.

Linie lotnicze przeprosiły rodzinę i zaoferowały, że zapłacą za kierowcę, który odwiezie 6-latka do odległego o cztery godziny jazdy samochodem Fortu Myers. Babcia nie mając zaufania do Spirit Airlines, zdecydowała się sama pojechać po wnuka.

Ramos domaga się jednak wyjaśnień od firmy. Chcę, żeby do mnie zadzwonili i wyjaśnili, dlaczego mój wnuk skończył w Orlando. Czy wyciągnęli go z samolotu? Czy stewardessa - po tym, jak matka chłopca wręczyła jej dokumenty - wypuściła go samego? Sam wskoczył do złego samolotu?­ - pytała.

Historia Caspera to nie pierwsza taka pomyłka w historii. W 2019 chłopiec podróżujący United Airlines miał dolecieć do Szwecji, a wylądował w Niemczech. 10 lat wcześniej na złych lotniskach wylądowały dwie dziewczynki w wieku 8 i 10 lat.

Pomyłki nie dotyczą tylko dzieci. W 2018 roku United Airlines zamiast do Kansas wysłało owczarka niemieckiego do Japonii. Te same linie musiały zawrócić samolot z Newark do St. Louis, gdy w 2018 roku załoga zorientowała, że omyłkowo zabrała na pokład psa, który miał lecieć do Akron w stanie Ohio.