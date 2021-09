Około 5 tysięcy osób, w tym 500 turystów, ewakuowano do tej pory z gmin zagrożonych wybuchem wulkanu Teneguia na wyspie La Palma, należącej do archipelagu Wysp Kanaryjskich - poinformowała w nocy miejscowa policja.

Wulkan Teneguia ostatni raz wybuchł w 1971 roku / MIGUEL CALERO / PAP/EPA

Wśród ewakuowanych 5 tys. osób znajduje się ok. 500 turystów. Wieczorem na Gorącą Linię RMF FM dodzwonił się turysta z Polski. Zostaliśmy ewakuowani na drugą stronę wyspy do bazy wojskowej. Rzeczy zostały w hotelu. Ludzie zostali w klapkach ściągnięci z plaży - mówił nam.



Władze nie wykluczają, że konieczna będzie ewakuacja 10 tysięcy osób. Wczoraj późnym wieczorem na Wyspy Kanaryjskie przybył premier Pedro Sanchez. Szef hiszpańskiego rządu odwołał wyjazd do Nowego Jorku na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ, aby z bliska śledzić rozwój sytuacji na wyspie La Palma.

Zniszczonych wiele domów

Wulkan wybuchł w niedzielę o godz. 15:20 czasu kanaryjskiego w niezamieszkanej strefie leśnej. Pięć pobliskich gmin znajduje się w stanie pogotowia. Jeszcze przed wybuchem prewencyjnie ewakuowano stamtąd ok. 300 osób.

Źródła rządu regionalnego poinformowały, że nikt nie został ranny. Wydostająca się z wulkanu magma przelała się przez jedną z dróg i zbliżyła do kilku miejscowości. Wiele domów zostało zniszczonych.



Według ekspertów Instytutu Wulkanologicznego Wysp Kanaryjskich (Involcan), wybuch w strefie Cumbre Vieja jest typu szczelinowego, co oznacza, że na skutek akumulacji i presji magmy podpowierzchniowej w ziemi otworzyły się szczeliny. Obecnie stwierdzono co najmniej siedem takich szczelin, przez które wydobywają się lawa i rozżarzone kamienie.



Lokalny rząd zwrócił się do ludności o nieopuszczanie domów.



Cumbre Vieja na La Palma to jeden z najbardziej aktywnych kompleksów wulkanicznych na Wyspach Kanaryjskich.



Wulkan ostatni raz wybuchł w 1971 r., wyrzucając lawę przez ponad 3 tygodnie. Wzrost jego aktywności sejsmicznej odnotowuje się od 2017 r.