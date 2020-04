Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Denys Szmyhal w niedzielę, w 34. rocznicę katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu, uczcili pamięć ratowników, którzy likwidowali jej skutki. Szef państwa wręczył też odznaczenia państwowe strażakom walczącym z pożarami w strefie siłowni.

Ukraińcy składający kwiaty pod pomnikami likwidatorów skutków katastrofy / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Katastrofa w Czarnobylu to, nie przesadzając, klęska o skali globalnej. Stała się nie tylko gorzką lekcją z niedawnej przeszłości, ale też ostrzeżeniem na przyszłość - napisał Zełenski na Facebooku. Jak dodał, ochrona planety Ziemi "to odpowiedzialność każdego człowieka i wspólny dług wszystkich narodów świata".

W pobliżu nieczynnej elektrowni na północy kraju prezydent i premier złożyli kwiaty przed pomnikiem poświęconym Bohaterom Czarnobyla. Pamięć likwidatorów uczczono także minutą ciszy.

Zełenski również wręczył odznaczenia państwowe 22 strażakom, walczącym z trwającymi od 4 kwietnia pożarami w strefie czarnobylskiej. Wcześniej szef państwa odbył lot inspekcyjny nad terytorium, które zostało strawione przez pożar. Prezydent poinformował, że ogień zniszczył ponad 11 tys. hektarów lasu.

Do katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło 26 kwietnia 1986 roku. Wybuch czwartego reaktora siłowni doprowadził do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe kontynentu - do Grecji i Włoch. W strefie wokół Czarnobyla wciąż obowiązuje zakaz osiedlania się.

Bezpośrednio w wyniku katastrofy czarnobylskiej i akcji ratowniczej zginęło 31 osób. Według niektórych badań w wyniku katastrofy czarnobylskiej około 600 tys. ludzi na całym świecie narażonych zostało na podwyższoną dawkę promieniowania, równoważną dwóm zdjęciom rentgenowskim. Liczbę zgonów z powodu nowotworów, jakie rozwinęły się u osób silnie napromieniowanych, oszacowano na około 4 tys.

W listopadzie 2016 roku nad zniszczony przez wybuch reaktor nr 4 nasunięto nową osłonę w postaci stalowej arki, która pokryła stary sarkofag, chroniący to niebezpieczne miejsce przez 30 lat.