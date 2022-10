To satelitarne zdjęcia, mierzącego 12 km „pióropusza” po wybuchu, zarejestrowane przez kanadyjską firmę, pozwalają oszacować skalę wycieku metanu z gazociągów Nord Stream – podał kanadyjski dziennik „Globe and Mail”.

Zdjęcia wybuchu udostępnione przez szwedzką straż przybrzeżną / SWEDISH COAST GUARD / HANDOUT / PAP/EPA

Zdjęcia, zarejestrowane o godz. 8:56 w piątek rano lokalnego czasu, pozwoliły oszacować wyciek na prawie 23 tys. kg metanu w ciągu godziny, czyli odpowiednik emisji pochodzących ze spalenia ponad 630 tys. funtów węgla (ok. 286 tys. kg - przyp. RMF FM) - podała na swojej stronie GHGSat, montrealska firma specjalizująca się w monitoringu emisji gazów cieplarnianych.

Zdjęcie wykonane w podczerwieni, pokazujące wyciek w pobliżu Bornholmu, można zobaczyć poniżej:

"Ta skala jest bardzo wysoka, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że to cztery dni po początkowych naruszeniach szczelności (rurociągu - przyp. RMF FM), i jest to tylko jeden z czterech wycieków" - podkreślili eksperci GFGSat we wpisie na firmowym blogu. Cytowany w tej informacji szef GHGSat Stephane Germain powiedział, że firma dysponuje obecnie "wieloma pomiarami" i będzie monitorować sytuację.

Pierwsze informacje o wycieku z Nord Stream 1 i 2 pojawiły się w poniedziałek; w czwartek Szwedzi poinformowali o czwartym wycieku. Jak napisał Bloomberg, Dania oszacowała, że gaz przestanie wyciekać z rur w niedzielę.