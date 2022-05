​Tragiczny bilans obławy w Vila Cruzeiro - faweli Rio de Janeiro. Brazylijskie oddziały specjalne żandarmerii wojskowej zabiły we wtorek co najmniej 22 osoby. Celem akcji byli przestępcy wyspecjalizowani w przemycie narkotyków.

Służby medyczne transportują ciało po obławie w Vila Cruzeiro / Andre Coelho / PAP/EPA

Wspierani przez funkcjonariuszy z federalnej policji drogowej żandarmi postrzelili śmiertelnie też jedną z mieszkanek faweli Vila Cruzeiro, w północnej części brazylijskiego miasta.

Jak poinformował podpułkownik oddziałów specjalnych żandarmerii wojskowej Uira do Nascimento, obława rozpoczęła się we wtorek wczesnym rankiem, kiedy grupa 50 członków gangu przemytników próbowała przedostać się do innej faweli Rio de Janeiro, Rocinha.

Według policyjnych statystyk liczba zabitych we wtorkowej operacji jest rekordowa podczas jednej obławy, przeprowadzonej przez siły policyjne w Brazylii. W 2021 r. podczas akcji w faweli Jacarezinho, na północy Rio de Janeiro, zginęło 28 osób.

Wydawany w tym mieście dziennik "O Dia" spodziewa się, że w efekcie strzelaniny liczba zmarłych może być wyższa, gdyż w strzelaninie są ranni od postrzału. Wśród nich jest jeden z funkcjonariuszy policji.