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11 września: Lawinowo rośnie liczba nietypowych nowotworów wśród ocalałych

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 7 września (12:27)

Liczba potwierdzonych przypadków nowotworów u osób, które przeżył atak na World Trade Center, wzrosła w ciągu ostatniej dekady z ponad 3,2 tys. do 57 tys. - wynika z najnowszych danych Programu Opieki Zdrowotnej World Trade Center (WTC Health Program). Statystyki opublikowano w przededniu 25. rocznicy zamachów. Coraz częściej diagnozowane są także rzadkie odmiany nowotworów.

11 września: Lawinowo rośnie liczba nietypowych nowotworów wśród ocalałych
Atak na World Trade Center, fot. HUBERT MICHAEL BOESL/PAP /Shutterstock
  • 25 lat po zamachach z 11 września ich skutki zdrowotne wciąż dotykają tysięcy osób.
  • Najnowsze dane pokazują gwałtowny wzrost liczby nowotworów wśród ocalałych i ratowników.
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„Tracimy około dwóch klientów dziennie

Według danych zebranych przez Program WTC liczba potwierdzonych przypadków nowotworów wśród osób, które przeżyły ataki na World Trade Center, mieszkańców dolnego Manhattanu oraz pracowników i innych osób przebywających na terenie i w pobliżu tzw. The Pile (gruzowiska powstałego po zawaleniu się wież World Trade Center) wzrosła z 3204 w 2015 roku do 57 044 obecnie. 

Niestety, tracimy około dwóch klientów dziennie i co 50 minut odnotowujemy nowe potwierdzenie raka – mówi prawnik Michael Barasch, którego kancelaria reprezentuje tysiące osób objętych Programem WTC.

Po raz pierwszy liczba potwierdzonych przypadków nowotworów wśród osób, które mieszkały, pracowały lub uczyły się w pobliżu Ground Zero (miejsce zamachów), jest wyższa niż wśród ratowników i innych osób uczestniczących w akcji ratunkowej i narażonych na kontakt z pyłem i toksycznymi substancjami. W pierwszej grupie odnotowano 28 913 przypadków, a wśród ratowników – 28 131.

Rzadkie nowotwory wśród ofiar World Trade Center

Osoby, które przeżyły zamachy, stanowią 28 913 spośród wszystkich odnotowanych przypadków nowotworów. W 2015 roku było ich 694. Oznacza to ogromny wzrost. Wśród ratowników odnotowano 28 131 przypadków nowotworów.

Jednocześnie diagnozowane są coraz rzadsze rodzaje raka. Odnotowano m.in. 82 przypadki raka grasicy – niewielkiego narządu znajdującego się w górnej części klatki piersiowej, za mostkiem. Nowotwory grasicy stanowią mniej niż 1 proc. wszystkich przypadków raka.

Program odnotował również 591 przypadków nowotworów neuroendokrynnych. To rzadka grupa nowotworów, które mogą rozwijać się m.in. w trzustce, jelitach, płucach czy nadnerczach. Rośnie także liczba zachorowań na raka piersi wśród mężczyzn. Obecnie w tej grupie odnotowano 188 przypadków. Kolejne 163 osoby mają zdiagnozowanego raka mózgu. To o 14 przypadków, czyli 9 proc., więcej niż w poprzednim kwartale.

Wpływ wieku i wieloletniej ekspozycji

Wzrost liczby zachorowań jest częściowo związany ze starzeniem się osób, które przeżyły zamachy. Wielu z nich ma dziś ponad 50, 60, a nawet 70 lat. Jednocześnie dane amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) z czerwca tego roku pokazują, że 67 proc. spośród 145 275 obecnych członków Programu WTC ma potwierdzone występowanie co najmniej jednego z 69 nowotworów związanych z ekspozycją na substancje toksyczne po zamachach.

„Rak został wykryty wcześnie”

Jedną z osób, u których zdiagnozowano rzadki nowotwór, jest 76-letnia Leslie Lane. Kobieta pracowała w budynku World Financial Center dla firmy Merrill Lynch, naprzeciwko World Trade Center. Była w biurze, gdy samoloty uderzyły w wieże.

Podczas ewakuacji widziała „chmurę kurzu”. Czuło się kurz. Czuć było paliwo, tłusty gaz - wspomina. Dwa dni później udała się do innego biura przy Broadway 222, aby uczestniczyć w planowaniu relokacji prawników Merrill Lynch. Do centrum Manhattanu wróciła w listopadzie 2001 roku. W 2020 roku, podczas rutynowego badania kontrolnego, wykryto u niej raka grasicy.

Miałam szczęście. Rak został wykryty wcześnie - podkreśla. Lekarze usunęli guza i do tej pory nie doszło do nawrotu choroby. Lane nie ma jednak wątpliwości, że jej choroba ma związek z ekspozycją na zanieczyszczenia w rejonie Ground Zero.

Rak grasicy to bardzo rzadka postać raka. Nie piję. Nie palę. Przez miesiące po tym zdarzeniu czuło się w gardle i ustach smak paliwa. Powtarzali nam, że powietrze jest bezpieczne. Nie sądzę, żeby tak było - dodaje.

Rak trzustki u elektryka pracującego na Ground Zero

Podobna jest historia 65-letni Jamesa Ryana, elektryka, który po zamachach pomagał przy oświetleniu części terenu Ground Zero, w tym w rejonie The Pile. Pracował także przy wymianie okablowania na trasach kolejowych WTC PATH. Podczas rutynowego badania wykryto u niego krew w moczu. Lekarze zlecili rezonans magnetyczny, który wykazał raka trzustki we wczesnym stadium.

W 2019 roku mężczyzna przeszedł operację, podczas której usunięto część trzustki. Miałem dużo szczęścia – mówi Ryan.

Eksperci apelują o badania

Prawnik Michael Barasch przekonuje, że skala problemu może być jeszcze większa. Według niego do Programu WTC zgłosiło się dotąd zaledwie około 15 proc. osób, które były narażone na kontakt z toksycznymi substancjami po zamachach.

Jego kancelaria reprezentuje również byłych uczniów szkół średnich i wyższych znajdujących się w pobliżu World Trade Center, którzy w młodym wieku zachorowali na różnego rodzaju choroby. Wczesne wykrycie decyduje o życiu lub śmierci – podkreśla.


Źródło: RMF24
Tagi: world trade center
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