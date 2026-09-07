10 osób nie żyje, ranni księża, zniszczony kościół. Święto zamieniło się w tragedię

RMF24

Do ogromnej tragedii doszło w Meksyku. Podczas święta patrona w miejscowości Temascalcingo eksplodowały materiały pirotechniczne. Wybuch spowodował zawalenie się muru. Zginęło co najmniej 10 osób, a 64 zostały ranne.

Do eksplozji doszło obok kościoła Nuestra Señora de la Luz w Temascalcingo - gminie w środkowym Meksyku, liczącej 66 tysięcy mieszkańców. Miejscowość znajduje się około 160 kilometrów na północny zachód od miasta Meksyk.

Setki osób przygotowywały się do obejrzenia pokazu fajerwerków, będącego częścią uroczystości religijnych, gdy nastąpił wybuch. Ucierpiała część kościoła. Zginęło co najmniej 10 osób, a 64 zostały ranne. Lokalny biskup poinformował, że wśród rannych jest dwóch księży.

Nagrania opublikowane w mediach społecznościowych pokazują skutki wybuchu; widać na nich dziesiątki osób przedzierających się przez dym i gruz w poszukiwaniu ocalałych.

Przyczyna eksplozji nie została ustalona, ​​a biuro prokuratora generalnego stanu Meksyk wszczęło dochodzenie.

W Meksyku często dochodzi do eksplozji materiałów pirotechnicznych, gdyż fajerwerki są powszechnie wykorzystywane podczas ulicznych uroczystości i świąt religijnych. Niemal cztery lata temu w wyniku potężnego wybuchu fajerwerków w miejscowości położonej w gminie Huejutla (w środkowym stanie Hidalgo) rannych zostało 17 osób.