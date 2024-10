10 lat więzienia dla byłego agenta Stasi Manfreda Naumanna za zabójstwo Polaka w 1974 roku - taki wyrok zapadł w poniedziałek w Berlinie. Naumann ma dziś 80 lat.

Zdjęcie ilustracyjne / SEBASTIAN GOLLNOW / PAP/DPA

W poniedziałek zapadł wyrok w historycznym procesie przeciwko byłemu pracownikowi Stasi - Państwowej Służby Bezpieczeństwa NRD.



Sąd w Berlinie skazał byłego funkcjonariusza Stasi na 10 lat więzienia za zabójstwo Polaka w 1974 roku na byłym przejściu granicznym NRD na stacji Friedrichstrasse.

Jeździ suv-em na zakupy

80-letni Naumann usłyszał zarzut zabójstwa Czesława Kukuczki w październiku tego roku. Chodzi o sprawę sprzed 50 lat.



Obecnie, według niemieckiego "Bilda", Naumann mieszka na obrzeżach Lipska i cieszy się spokojnym życiem na emeryturze. Jak podaje niemiecka gazeta, senior jeździ suv-em na zakupy.



Zadanie "zneutralizować" Polaka

29 marca 1974 roku 38-letni Kukuczka, pracownik firmy budowalnej, wszedł do ambasady PRL w Berlinie Wschodnim. Z rzekomą bombą w teczce chciał wymusić wjazd do Berlina Zachodniego. Polak chciał prawdopodobnie uciec do USA, gdzie mieszkały dwie jego ciotki. Jak się okazało, w torbie były tylko butelka whisky i stara brzytwa.



Czesław Kukuczka został przewieziony na przejście graniczne między Berlinem Wschodnim a Zachodnim przy Friedrichstrasse. Polakowi udało się przejść wszystkie kontrole graniczne w hali wyjściowej, tzw. "Pałacu Łez". Za ostatnim punktem kontrolnym, kiedy Kukuczka wchodził do przejścia na peron w kierunku zachodnim, został postrzelony z bliskiej odległości. Oddano wówczas kilka strzałów w plecy Polaka.



Oskarżony Manfred Naumann pracował wówczas dla Stasi, służby bezpieczeństwa NRD. Miał za zadanie "zneutralizować" Polaka.



Świadkami zbrodni było dwóch studentów z Bad Hersfeld. Przed sądem okręgowym zeznali, że "za Kukuczką, mijając ostatni posterunek graniczny, nagle pojawił się mężczyzna w ciemnym płaszczu, z przyciemnianymi okularami i pistoletem w dłoni i nie odwracając się, ruszył w stronę peronu. Potem padły strzały i Kukuczka upadł."



Mimo, że ówcześni studenci mają dziś około 65 lat, bardzo dobrze pamiętają zbrodnie. Jak twierdzą, w morderstwo było zaangażowane wiele osób.



Nieznane dokumenty

Już trzykrotnie wszczynano śledztwo w sprawie morderstwa Kukuczki. W 2016 roku w archiwum akt Stasi odkryto dotąd nieznane dokumenty.



Jak podaje portal tagesschau.de, ważny w sprawie stał się raport pułkownika Stasi Williego Damma. To on poprowadził akcję przeciwko Polakowi.



W dniu akcji zauważył, że wiceminister Stasi Bruno Beater podjął decyzję o "unieszkodliwieniu Kukuczki, jeśli to możliwe, poza budynkiem Ambasady PRL."



"W trakcie odprawy rozmieszczone siły zdołały unieszkodliwić obywatela polskiego, nie zwracając szczególnej uwagi na innych podróżnych" - miał odnotować pułkownik Stasi Willie Damma.



W aktach sprawy znajduje się zdanie: "29 marca 1974 r. tow. ppor. N. otrzymał osobiste zadanie odparcia ataku terrorystycznego na granicy państwowej NRD. Towarzysz ppor. N. rozwiązał to zadanie rozważnie, odważnie i zdecydowanie i został w stanie pokonać terrorystów za pomocą rozbrojenia broni palnej.



Postępowanie karne ruszyło ponownie, kiedy w 2022 roku prokuratura zażądała ekstradycji Manfreda Naumanna do Polski.