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Zmarł Wojciech Onsorge. Były piłkarz ciężko chorował

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 1 września (13:28)

W wieku 32 lat zmarł Wojciech Onsorge. Były piłkarz m.in. Warty i Lecha Poznań oraz młodzieżowy skaut „Kolejorza” zmagał się z ciężką chorobą.

Zmarł Wojciech Onsorge. Były piłkarz ciężko chorował
Zmarł były piłkarz Wojciech Onsorge, fot. Jakub Kaczmarczyk /PAP

Po ciężkiej walce z chorobą zmarł Wojciech Onsorge, były zawodnik oraz młodzieżowy skaut Lecha Poznań. Rodzinie oraz najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia i łączymy się z nimi w bólu” - poinformował w komunikacie poznański Lech.

Wojciech Onsorge był wychowankiem Warty Poznań, w barwach której występował w rozgrywkach pierwszej ligi. Krótko reprezentował Elanę Toruń, a następnie Polonię Środa Wielkopolska. Na koniec czynnej kariery obrońca grał w rezerwach Lecha.

„Po wykryciu glejaka mózgu Wojciech Onsorge pozostał przy futbolu oraz w strukturach Lecha. Poznaniak pracował w 'Kolejorzu' jako skaut w latach 2021-2026 oraz prowadził własną szkółkę piłkarską dla młodych adeptów w Luboniu oraz Puszczykowie” - napisał Lech Poznań.

Pogrzeb odbędzie się w piątek (4 września) o godzinie 10:00 w Mosinie - poinformował klub mistrza Polski.

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Źródło: RMF24
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