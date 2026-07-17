Zaszedł Polakom za skórę, poprowadzi finał mundialu. Co z Szymonem Marciniakiem?

RMF24

Nie Szymon Marciniak a Slavko Vincić poprowadzi niedzielny finał mundialu między Hiszpanią a Argentyną. Słoweniec jest świetnie znany polskim kibicom - to on sędziował wiosenny baraż o awans na mistrzostwa świata między Szwecją a Polską. Wyznaczono też arbitra spotkania o trzecie miejsce.

Slavko Vincić sędzią finału Hiszpania - Argentyna

Czas na decydujące starcia piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. FIFA zdecydowała, że sędzią głównym finału pomiędzy Hiszpanią a Argentyną będzie Słoweniec Slavko Vincić.

Podczas starcia w East Rutherford na liniach pomagać mu będą Tomaz Klancnik i Andraz Kovacić, a na arbitra technicznego wyznaczono Jordańczyka Adhama Makhadmeha.

46-letni Vincić w trwającym turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku sędziował już trzy spotkania: Brazylii z Marokiem i Jordanii z Algierią w fazie grupowej oraz Meksyku z Ekwadorem w 1/16 finału.

Slavko Vincić i baraż Szwecja - Polska

Słoweniec w 2024 roku miał okazję poprowadzić także finał Ligi Mistrzów, w którym Real Madryt pokonał Borussię Dortmund 2:0.

Polscy kibice dobrze pamiętają tego arbitra z marcowego barażu o awans na tegoroczny mundial, w którym Biało-Czerwoni przegrali ze Szwecją 2:3. Polacy w kilku sytuacjach mieli pretensje do Vincicia o kontrowersyjne decyzje na niekorzyść reprezentacji Polski.

Mecz o trofeum MŚ rozpocznie się w niedzielę o godz. 21 czasu polskiego.

Mecz o trzecie miejsce: Francja - Anglia

FIFA ogłosiła także obsadę sędziowską zaplanowanego na sobotę o godz. 23 spotkania o trzecie miejsce pomiędzy Francją a Anglią.

Arbitrem głównym będzie Wenezuelczyk Jesus Valenzuela, jego asystentami Jorge Urrego i Tulio Moreno, a technicznym - Marokańczyk Jalal Jayed.

Szymon Marciniak wraca do domu

Te nominacje oznaczają, że po dwóch spotkaniach swoją pracę w Ameryce Północnej zakończył Szymon Marciniak.

Arbiter z Płocka, który przed czterema laty w Katarze sędziował finał Argentyny z Francją, tym razem był rozjemcą tylko w fazie grupowej, w starciach Argentyny z Algierią (3:0) i Iranu z Egiptem (1:1).