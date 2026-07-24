Zabrakło mu sił. Mariusz Wach przegrał z „Królem Cyganów”

RMF24

Siedem rund trwała walka Mariusza Wacha z Brytyjczykiem Tysonem Furym, zorganizowana w tajlandzkiej Pattayi. Ostatecznie polski weteran boksu przegrał przez techniczny nokaut z byłym dwukrotnym mistrzem świata.

Pojedynek wagi ciężkiej, zakontraktowany na 10 rund, odbył się na kameralnej gali boksu. Dochód z walki zostanie przeznaczony na wsparcie ubogich dzieci w Tajlandii.

Polak był bardzo wyczerpany

37-letni Tyson Fury rozpoczął walkę, wyprowadzając proste ciosy i zmieniając pozycje z praworęcznej na leworęczną. Starszy o 9 lat Mariusz Wach szukał swojej szansy w mocnym uderzeniu, widać było jednak różnicę szybkości.

Po upływie kolejnych minut były dwukrotny mistrz świata podkręcił tempo. W piątej rundzie zamknął rywala w narożniku, trafił kilka razy, wciąż jednak bez większych strat po stronie Polaka. Ten bardziej zaczął odczuwać zmęczenie niż siłę ciosów przeciwnika.

Po siódmej rundzie polski weteran boksu wyglądał już na bardzo wyczerpanego i z ulgą przyjął gong na przerwę. Po niej jednak nie przystąpił już do walki, w związku z czym sędzia ogłosił wygraną „Króla Cyganów” przez techniczny nokaut.

Brytyjski pięściarz, przygotowując się do walki z Polakiem, był lżejszy od przeciwnika po raz pierwszy od 15 lat: ważył 120 kg, a jego rywal - 132 kg.

Walka o tytuł króla brytyjskiego boksu

Zwycięstwo Tysona Fury'ego jest wstępem do długo oczekiwanego starcia z Anthonym Joshuą, który w sobotę w Arabii Saudyjskiej stoczy rozgrzewkową walkę z Albańczykiem Kristianem Prengą.

Stawką planowanego na koniec roku pojedynku ma być tytuł króla brytyjskiego boksu oraz ogromny prestiż. Walka reklamowana jest jako narodowa „bitwa o Anglię”.