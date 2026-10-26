Wieczór Złotej Piłki. Ewa Pajor walczy o miejsce w historii

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Gala Złotej Piłki 2026 odbędzie się w poniedziałek wieczorem w London Palladium. Wśród kandydatek do najważniejszej indywidualnej nagrody w piłce nożnej kobiet jest Ewa Pajor. Polska napastniczka Barcelony ma za sobą wyjątkowo udany sezon, zwieńczony m.in. triumfem w Lidze Mistrzów.

Złota Piłka 2026 już dziś. Ewa Pajor wśród kandydatek do nagrody (Zdjęcie ilustracyjne, Fot. Piotr Matusewicz/East News/Shutterstock)

Złota Piłka 2026 już dziś. Ewa Pajor wśród kandydatek do nagrody (Zdjęcie ilustracyjne, Fot. Piotr Matusewicz/East News/Shutterstock)

Ewa Pajor w 2026 roku sięgnęła z Barceloną po cztery klubowe trofea. Oprócz zwycięstwa w Lidze Mistrzów wywalczyła także mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Hiszpanii i Superpuchar Hiszpanii.

W minionym sezonie, uwzględniając występy w klubie i reprezentacji Polski, rozegrała 46 spotkań. Strzeliła 34 gole i zanotowała osiem asyst. W Lidze Mistrzów zdobyła 11 bramek, co dało jej tytuł najlepszej strzelczyni rozgrywek.

Polka znalazła się w gronie 30 nominowanych w plebiscycie organizowanym przez „France Football” i UEFA. Wśród jej najgroźniejszych rywalek wymienia się Hiszpanki Alexię Putellas oraz Claudię Pinę. Na liście faworytek są też Haitanka Melchie Dumornay i Jamajka Khadija Shaw.

Przed rokiem Pajor zajęła ósme miejsce. Nagrodę po raz trzeci z rzędu zdobyła wtedy Aitana Bonmati, lecz tym razem Hiszpanka nie liczy się w walce o statuetkę z powodu poważnej kontuzji, która zakłóciła jej sezon 2025/26.

Yamal głównym kandydatem wśród piłkarzy

W męskim plebiscycie o kolejną Złotą Piłkę walczyć będzie m.in. ubiegłoroczny laureat Ousmane Dembele. Francuz musi jednak liczyć się z silną konkurencją.

Wśród najpoważniejszych kandydatów są jego reprezentacyjny kolega Kylian Mbappe, król strzelców mundialu, a także Anglik Harry Kane. Za głównego faworyta uchodzi jednak Lamine Yamal. 19-letni zawodnik Barcelony odegrał ważną rolę w zdobyciu przez Hiszpanię tytułu mistrza świata.

Na opublikowanej we wrześniu liście 30 nominowanych zabrakło Roberta Lewandowskiego, obecnie piłkarza Chicago Fire. Żaden polski zawodnik nie zdobył dotąd Złotej Piłki. Lewandowski był najbliżej sukcesu w 2021 roku, gdy zajął drugie miejsce za Lionelem Messim (Argentyńczyk triumfował osiem razy).

Nowa kategoria dla najwybitniejszych laureatów

Podczas londyńskiej gali zostaną wręczone również nagrody dla najlepszych trenerów i trenerek w futbolu męskim oraz kobiecym.

Organizatorzy przygotowali także nową kategorię – „BOAT”, czyli Ballon d’Or of All Time (pol. „Złota Piłka Wszech Czasów”). Jej zwycięzca nie zostanie jednak ogłoszony w trakcie poniedziałkowej ceremonii. Internauci będą mogli oddawać głosy do 27 października, a wyniki mają zostać przedstawione dwa dni po gali. Do wygrania będą dwa bilety na przyszłoroczne wręczenie nagród.

Do udziału w głosowaniu wybrano dziesięciu zawodników, którzy co najmniej dwukrotnie zdobywali Złotą Piłkę. Są wśród nich m.in. Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Ronaldo, Cristiano Ronaldo i Lionel Messi. Głosujący mają wskazać nie tylko konkretnego piłkarza, ale też rok, który – ich zdaniem – był najlepszym sezonem w jego karierze.

Tegoroczna ceremonia została przeniesiona z Paryża do Londynu z okazji 70. rocznicy pierwszego triumfu Stanleya Matthewsa. „France Football” przyznaje Złotą Piłkę od 1956 roku, a nagroda dla najlepszej piłkarki trafia do laureatek od 2018 roku.

Główna część ceremonii rozpocznie się w poniedziałek o godz. 21.