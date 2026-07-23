Solidna zaliczka Rakowa przed rewanżem na Malcie. Łatwo jednak nie było

Cztery gole obejrzeli w czwartkowe popołudnie kibice zgromadzeni na trybunach stadionu w Częstochowie, przy czym - co istotne - trzy trafienia były autorstwa Rakowa. Podopieczni Dawida Kroczka w pierwszym meczu 2. rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji pokonali 3:1 drużynę Valletta FC, zyskując solidną zaliczkę przed rewanżem na Malcie. Nie było to jednak łatwe spotkanie dla polskiego zespołu.
Kibice Rakowa Częstochowa liczyli na łatwe zwycięstwo swoich ulubieńców, ale nieco się przeliczyli. To było trudne spotkanie dla podopiecznych Dawida Kroczka.
Zaliczka przed rewanżem mogła być mniejsza, ale w 73 minucie rzutu karnego dla gości nie wykorzystał Petar Sekulović.