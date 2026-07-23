Solidna zaliczka Rakowa przed rewanżem na Malcie. Łatwo jednak nie było

RMF24

Cztery gole obejrzeli w czwartkowe popołudnie kibice zgromadzeni na trybunach stadionu w Częstochowie, przy czym - co istotne - trzy trafienia były autorstwa Rakowa. Podopieczni Dawida Kroczka w pierwszym meczu 2. rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji pokonali 3:1 drużynę Valletta FC, zyskując solidną zaliczkę przed rewanżem na Malcie. Nie było to jednak łatwe spotkanie dla polskiego zespołu.

Piłkarz Rakowa Częstochowa Adim Molnar (C) oraz Alex Tangue (L) i Tiogo Taveres (P) z Valletta FC podczas pierwszego meczu 2. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji; fot. Waldemar Deska

Piłkarz Rakowa Częstochowa Adim Molnar (C) oraz Alex Tangue (L) i Tiogo Taveres (P) z Valletta FC podczas pierwszego meczu 2. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji; fot. Waldemar Deska / PAP

Kibice Rakowa Częstochowa liczyli na łatwe zwycięstwo swoich ulubieńców, ale nieco się przeliczyli. To było trudne spotkanie dla podopiecznych Dawida Kroczka.

Zaliczka przed rewanżem mogła być mniejsza, ale w 73 minucie rzutu karnego dla gości nie wykorzystał Petar Sekulović.

Raków Częstochowa - Valletta FC 3:1 (0:1).

Bramki: 0:1 Manuel Morello (23.), 1:1 Mahir Emreli (53.), 2:1 Patryk Makuch (78.), 3:1 Stratos Svarnas (90.).

Żółte kartki: Raków Częstochowa - Tomasz Pieńko; Valletta FC - Roko Prsa.

Sędzia: Kadir Saglam (Turcja).