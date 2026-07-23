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Solidna zaliczka Rakowa przed rewanżem na Malcie. Łatwo jednak nie było

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 23 lipca (20:43)

Cztery gole obejrzeli w czwartkowe popołudnie kibice zgromadzeni na trybunach stadionu w Częstochowie, przy czym - co istotne - trzy trafienia były autorstwa Rakowa. Podopieczni Dawida Kroczka w pierwszym meczu 2. rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji pokonali 3:1 drużynę Valletta FC, zyskując solidną zaliczkę przed rewanżem na Malcie. Nie było to jednak łatwe spotkanie dla polskiego zespołu.

Solidna zaliczka Rakowa przed rewanżem na Malcie. Łatwo jednak nie było
Piłkarz Rakowa Częstochowa Adim Molnar (C) oraz Alex Tangue (L) i Tiogo Taveres (P) z Valletta FC podczas pierwszego meczu 2. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji; fot. Waldemar Deska /PAP

Kibice Rakowa Częstochowa liczyli na łatwe zwycięstwo swoich ulubieńców, ale nieco się przeliczyli. To było trudne spotkanie dla podopiecznych Dawida Kroczka.

Zaliczka przed rewanżem mogła być mniejsza, ale w 73 minucie rzutu karnego dla gości nie wykorzystał Petar Sekulović.

Raków Częstochowa - Valletta FC 3:1 (0:1).

Bramki: 0:1 Manuel Morello (23.), 1:1 Mahir Emreli (53.), 2:1 Patryk Makuch (78.), 3:1 Stratos Svarnas (90.).

Żółte kartki: Raków Częstochowa - Tomasz Pieńko; Valletta FC - Roko Prsa.

Sędzia: Kadir Saglam (Turcja).

Więcej informacji wkrótce.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Liga Konferencji Raków Częstochowa piłka nożna

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