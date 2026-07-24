Ruszył 82. Rajd Polski. Pierwszy odcinek wygrał Włoch Andrea Mabellini

RMF24

Spektakularny odcinek GZM Katowice powered by ORLEN OIL otworzył zmagania w 82. Rajdzie Polski – czwartej rundzie Rajdowych Mistrzostw Europy FIA. Na krótkiej (2,2 km), ale niezwykle widowiskowej próbie najlepszy czas zanotowali Andrea Mabellini i Virginia Lenzi (Lancia Ypsilon Rally2).

Jak podkreślają organizatorzy, Rajd Polski to nie tylko najważniejsza impreza motorsportowa w Polsce, ale też jedne z najdłużej organizowanych tego typu zawodów na świecie. W tym roku odbywa się on po raz 82., a jego historia sięga aż 1921 r. To również najstarsza runda w kalendarzu tegorocznych Rajdowych Mistrzostw Europy FIA – w tej randze Rajd Polski wystartuje po raz 55. Po 20 latach na szutrach zawody wracają na asfaltowe odcinki specjalne. Bazę rajdu zlokalizowano na Superauto.pl Stadionie Śląskim, a trasę wytyczono na południu Województwa Śląskiego.

Wystartował 82. Rajd Polski

Rajd rozpoczął się w piątek, 24 lipca, ceremonią startu na reprezentacyjnej ulicy Dworcowej w Katowicach. Stamtąd zawodnicy udali się do Strefy Kultury, gdzie rozegrano widowiskowy odcinek specjalny na ulicach miasta. Liczącą 2,2 km długości próbę najszybciej pokonali Andrea Mabellini i Virginia Lenzi (Lancia Ypsilon Rally2). Włoska załoga, która triumfowała na tych samych trasach w Rajdzie Śląska 2024, zanotowała czas 1:54,4 s. O zaledwie 0,1 sekundy wolniejsi byli aktualni mistrzowie Europy: Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk z teamu Škoda Fabia RS Rally2. Trzeci czas zanotowali Jakub Matulka i Daniel Dymurski (Škoda Fabia RS Rally2) – do zwycięzców stracili 1,6 s. Marczyk i Gospodarczyk prowadzą w klasyfikacji KIQ Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski po OSS1.

W klasyfikacji ERC3 najlepszy czas należał do załogi Craig Rahill/Conor Smith (Ford Fiesta Rally3). Drugie miejsce – z czasem gorszym o 1,3 s zajęli Michał Chorbiński/Adam Chrzanowski (Renault Clio Rally3). Podium uzupełniła francuska załoga Lucas Zielinski/Ewen Leenhardt (Renault Clio Rally3, + 1,9 s). Odcinek w Katowicach otworzył też rywalizację w Millers Oils Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski. Wśród zawodników ścigających się klasycznymi samochodami rajdowymi najlepsi okazali się Damian Sawicki i Piotr Sieliło (Subaru Impreza GC8) .

Ciąg dalszy zmagań w sobotę i niedzielę

W sobotę i niedzielę rywalizacja przeniesie się na odcinki specjalne na południu województwa. W sobotę zawodnicy dwukrotnie pokonają oesy w Jastrzębiu-Zdroju liczące 17 km, Ochabach (11,2 km) i najdłuższą próbę rajdu w Gminie Jasienica (19 km). Na zakończenie tego etapu zostanie rozegrany 1,5-kilometrowy superoes wokół Superauto.pl Stadionu Śląskiego.

Z kolei w niedzielę zmagania rozpoczną się od klasycznego odcinka Przegibek (6,5 km), który po przeszło 20 latach przerwy ponownie jest częścią trasy Rajdu Polski. Później rywalizacja przeniesie się na odcinki w Kiczycach (12,1 km), Hażlachu (17,45 km) i Marklowicach Górnych, gdzie wytyczono OS Województwo Śląskie (11,9 km). Każda z tych prób będzie pokonywana dwukrotnie. Drugi przejazd odcinka Województwo Śląskie będzie rozgrywany jako Power Stage – najlepsze załogi na tym oesie otrzymają dodatkowe punkty do klasyfikacji generalnej.