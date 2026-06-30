Robert Lewandowski w Chicago Fire. Co z grą w reprezentacji Polski?

RMF24

Nie milkną echa dotyczące nowego rozdziału w życiu Roberta Lewandowskiego. Piłkarz reprezentacji Polski podpisał kontrakt z Chicago Fire. Czy przeprowadzka do USA to jeszcze sportowa ambicja Lewandowskiego? Jak poradzi sobie z amerykańskim stylem gry? O tym Bogdan Zalewski, dziennikarz RMF FM i internetowego Radia RMF24, rozmawiał z byłym reprezentantem Polski Tomaszem Frankowskim, który także grał w Chicago Fire w 2008 roku.

37-letni polski napastnik przez ostatnie cztery sezony grał w Barcelonie. Robert Lewandowski wcześniej występował w Bayernie Monachium, Borussii Dortmund i Lechu Poznań.

Tomasz Frankowski o transferze

Na mocy umowy z nowym klubem Polak ma zarabiać nieco mniej niż 20 mln euro za każdy sezon. Co istotne, kontrakt ma trwać przez dwa lata z opcją przedłużenia o rok.

Uważam, że to jest właściwy krok w wieku Roberta i przy jego jeszcze sportowych ambicjach – tak o decyzji Lewandowskiego mówi Tomasz Frankowski.

Lewandowski w Chicago Fire. "Oczekiwania są ogromne" Czas: 11:06

Przyznał na antenie internetowego Radia RMF24, że Chicago Fire to nie jest zespół z pierwszych stron europejskich gazet, ale – jak zaznaczył – wiadomo, że nie płaci się 20 milionów dolarów za sezon zawodnikowi, który ma odcinać kupony.

Na pewno oczekiwania działaczy i kibiców w MLS, czyli w Ameryce, są ogromne względem tego piłkarza. Podobnie jak w stosunku do Lionela Messiego, który przeszedł do Interu Miami – mówi rozmówca RMF24. Tomasz Frankowski zaznaczył, że liga MLS rządzi się swoimi prawami. Tam są budżety płacowe, które nie pozwalają zatrudniać w jednym klubie kilku zawodników o tego typu potencjale.

Gość Radia RMF24 podkreślił, że w lidze amerykańskiej jest ogromna dysproporcja w zarobkach. Powiedzmy, pomiędzy Lewandowskim, Messim czy kilkoma innymi zawodnikami zarabiającymi powyżej 5 mln dolarów a zwykłymi zawodnikami, szeregowymi obrońcami czy nawet bramkarzami, którzy zarabiają sto tysięcy dolarów rocznie.

Znana w Polsce jako „zasada Beckhama”, to jedna z najważniejszych i najbardziej unikalnych reguł finansowych w lidze MLS. Pozwala ona każdemu klubowi zakontraktować maksymalnie trzech zawodników, których zarobki i koszt transferu przekraczają odgórnie ustalony limit wynagrodzeń (tzw. salary cap).

Przyszłość w reprezentacji Polski

Tomasz Frankowski zauważył, że Robert Lewandowski może się zastanawiać, w którym momencie powiedzieć „stop” w spotkaniach reprezentacji Polski.

Ja sam mogę z własnej historii wspomnieć, że w Chicago Fire grałem, mając 34 lata i naprawdę obciążenie treningowo-meczowe było ogromne – mówi Frankowski.

MLS: Biznes i sport?

MLS to przede wszystkim biznes, pieniądze, marketing, ale również trenerzy, którzy szkolą zawodników w lidze MLS, bazują na Premiership. Jak ja grałem, blisko 20 lat temu, to większość trenerów właśnie dążyła do perfekcji w przygotowaniu fizycznym, siłowym, szybkościowym – stwierdził Frankowski.

Na pytanie, czy Robert Lewandowski nie ryzykuje, że w USA będzie postrzegany bardziej jako celebryta niż piłkarz, Tomasz Frankowski powiedział, że być może w kręgach pozasportowych tak, bo na pewno kwestie wizerunkowe tam również odgrywają dużą rolę.

Lewandowscy drugimi Beckhamami?

Przeprowadzka Roberta Lewandowskiego to też benefity dla jego żony. Pani Anna ma otworzyć między innymi swoją linię kosmetyków.

Klub z Chicago zaproponował jej też miejsce pod salon fitness. No mają takie ambicje, nie ma co ukrywać. Choć oczywiście David Beckham i jego żona to jest marka globalna i trudno będzie do nich dorównać – mówi Tomasz Frankowski.

Historia i tradycja Chicago Fire

Chicago Fire ma dobre wspomnienia z Polakami. Klub do MLS dołączył w 1998 roku i od razu w pierwszym sezonie zdobył mistrzostwo; jak na razie jedyne. O jego sile napędowej stanowili wówczas: Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny i Roman Kosecki.

Ze względu na mundial rozgrywki MLS zostały przerwane pod koniec maja. Chicago Fire w nocy z 16 na 17 lipca czasu polskiego zmierzy się z Vancouver Whitecaps. To pierwszy mecz, który Lewandowski mógłby rozegrać w nowym klubie.