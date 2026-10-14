Real odwraca losy meczu w Rzymie. PSG nie daje szans Manchesterowi City

RMF24

Iście królewski finisz zaliczyli piłkarze Realu Madryt na Stadio Olimpico w Rzymie. Choć podopieczni Jose Mourinho przegrywali już z AS Romą 1:3, to ostatecznie do Madrytu wracają z kompletem punktów. Równie udaną wycieczkę do Manchesteru odbył obrońca trofeum PSG. Paryżanie do przerwy prowadzili z „The Citizens” 3:0. W drugiej odsłonie piłkarze Enzo Maresci nawiązali walkę z rywalem, ale to mistrz Francji wygrał 4:2.

Wysokie zwycięstwo „The Reds” na wyjeździe

Wcześniej okazałe zwycięstwo odnieśli piłkarze Liverpoolu, którzy rozbili na wyjeździe austriacki LASK Linz 6:3. Feyenoord Rotterdam, bez Jakuba Modera w składzie, pokonał natomiast przed własną publicznością Como 3:2.W Austrii hat-trickiem popisał się Francuz Bradley Barcola (24., 37. i 66.), a po jednym trafieniu dla gości dołożyli wypożyczony z Barcelony Urugwajczyk Ronald Araujo (22.), Holender Jeremie Frimpong (51.) i Lewis Koumas (72.).

Barcola i Araujo zdobyli swoje pierwsze gole dla Liverpoolu w oficjalnych meczach. Obaj dołączyli do klubu tego lata. Także Koumas, który w barwach „The Reds” rozpoczął seniorską karierę, nie strzelił jeszcze bramki w żadnych rozgrywkach. Frimpong ostatnio trafił do siatki w styczniu.

Gole dla gospodarzy uzyskali Robert Ljubicić (63.), który na boisku pojawił się kilkadziesiąt sekund wcześniej, oraz Florian Flecker (74. i 78.). Liverpool ma po dwóch kolejkach komplet punktów. Tyle samo po wtorkowych rozstrzygnięciach zgromadziły Barcelona, Sporting Lizbona oraz Arsenal Londyn.

5 bramek w Rotterdamie. Feyenoord lepszy od Como

Dwa zwycięstwa mogło mieć też zespół Como, jednak w Rotterdamie lepsi byli gospodarze. Oba kluby mają teraz po trzy punkty. Reprezentant Polski Jakub Moder pauzuje od kilku miesięcy z powodu kontuzji kolana i nie znalazł się w kadrze meczowej Feyenoordu.

Real wrócił z dalekiej podróży

O sporym pechu mogą za to mówić piłkarze włoskiej Romy. Choć dwukrotnie obejmowali prowadzenie w meczu z Realem Madryt, a w pewnym momencie prowadzili nawet 3:1, to jednak „Królewscy” przywiozą do Madrytu komplet punktów. Wynik tego starcia otworzył Marten de Roon pokonując bramkarza Realu już w 20. minucie meczu. Radość gospodarzy nie trwała jednak długo. W 25. minucie gry Kylian Mbbape wyrównał.

Po przerwie Roma ruszyła doi ataku. Donyell Malen potrzebował zaledwie 7 minut, by dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Jak się później jednak okazało, nawet to nie wystarczyło na ogranie Realu. Bramki Carlosa Espi w 83. minucie oraz trafienie Endricka dwa minuty później dały „Królewskim” wyrównanie. Decydujący o zwycięstwie podopiecznych Jose Mourinho cios zadał w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry Antonio Rudiger.

PSG rozbiło City. Nie pomógł nawet Haaland

Ci fani Champions League, którzy ostrzyli sobie zęby na zapowiadające się szlagierowo starcie Manchesteru City z Paris Saint Germain z pewnością się nie zawiedli. Już po pierwszej połowie było 3:0 dla obrońców tytułu. Bramki w tej dość jednostronnej części spotkania strzelali kolejno: Desire Doue, Ousmane Dembele.

Wydawało się, że po takiej połowie Paryżanom nic złego się już nie stanie. Nic bardziej mylnego. Podopieczni Enzo Maresci od początku ruszyli do odrabiania strat. Bramkę kontaktową strzelił już w 53. minucie gry Earling Haaland. Na trafienie Norwega odpowiedział Magnes Akliouche, który silnym strzałem zza pola karnego pokonał Gianluiego Donnarummę, który nie popisał się przy interwencji.

Wtedy sygnał do odrabiania strat ponownie dał Haaland, pokonując bramkarza PSG w 75. minucie. Było to jednak wszystko na co tego wieczora było stać „The Citizens”. Co więcej, rozmiary porażki mogły być większe, ale karnego nie wykorzystał wprowadzony po przerwie bohater finału ostatniego mundialu - Ferran Torres.