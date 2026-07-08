Program ćwierćfinałów i drabinka mundialu. Czas na decydujące starcia

RMF24

Kto z kim i kiedy w ćwierćfinale mundialu? Przedstawiamy program rozgrywek i drabinkę turnieju. Na mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku zostali już tylko najlepsi. W grze o złoto wciąż są m.in. mistrzowie i wicemistrzowie świata sprzed czterech lat, a każde starcie ćwierćfinałowe zapowiada się ekscytująco.

Norwegia z Erlingiem Haalandem na czele jest rewelacją mundialu 2026, fot. JEWEL SAMAD

Norwegia z Erlingiem Haalandem na czele jest rewelacją mundialu 2026, fot. JEWEL SAMAD / AFP/East News

Leo Messi, Kylian Mbappe i Erling Haaland rządzą na liście strzelców mundialu i prowadzą swoje ekipy w kierunku strefy medalowej. Komu uda się ta sztuka?

W ćwierćfinałach na drodze rozpędzonych Francuzów stanie zawsze groźne Maroko, które przed czterema laty w Katarze dotarło aż do strefy medalowej. Pierwsze ćwierćfinałowe starcie już w czwartek wieczorem polskiego czasu.

Dzień później żelazną defensywę Hiszpanów spróbują skruszyć rozkręcający się z meczu na mecz Belgowie.

W sobotę szalejącą na mundialu Norwegię będzie chciała zatrzymać prowadzona przez Harry'ego Kane'a i Jude'a Bellinghama Anglia. A kilka godzin później broniąca tytułu Argentyna zagra ze Szwajcarią.

Program ćwierćfinałów mundialu 2026

9 lipca, czwartek

Francja - Maroko (22.00, Boston/Foxborough)

10 lipca, piątek

Hiszpania - Belgia (21.00, Los Angeles/Inglewood)

11 lipca, sobota

Norwegia - Anglia (23.00, Miami/Miami Gardens)

noc z 11 na 12 lipca

Argentyna - Szwajcaria (3.00, Kansas City)

Program półfinałów mundialu 2026

14 lipca, wtorek

Francja/Maroko - Hiszpania/Belgia (21.00, Dallas/Arlington)

15 lipca, środa

Norwegia/Anglia - Argentyna/Szwajcaria (21.00, Atlanta)

Mecz o trzecie miejsce

18 lipca, sobota

Miami/Miami Gardens (23.00)

Finał mundialu

19 lipca, niedziela

finał: Nowy Jork/East Rutherford (21.00)