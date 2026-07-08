Program ćwierćfinałów i drabinka mundialu. Czas na decydujące starcia

Leo Messi, Kylian Mbappe i Erling Haaland rządzą na liście strzelców mundialu i prowadzą swoje ekipy w kierunku strefy medalowej. Komu uda się ta sztuka?
W ćwierćfinałach na drodze rozpędzonych Francuzów stanie zawsze groźne Maroko, które przed czterema laty w Katarze dotarło aż do strefy medalowej. Pierwsze ćwierćfinałowe starcie już w czwartek wieczorem polskiego czasu.
Dzień później żelazną defensywę Hiszpanów spróbują skruszyć rozkręcający się z meczu na mecz Belgowie.
W sobotę szalejącą na mundialu Norwegię będzie chciała zatrzymać prowadzona przez Harry'ego Kane'a i Jude'a Bellinghama Anglia. A kilka godzin później broniąca tytułu Argentyna zagra ze Szwajcarią.
Program ćwierćfinałów mundialu 2026
9 lipca, czwartek
Francja - Maroko (22.00, Boston/Foxborough)
10 lipca, piątek
Hiszpania - Belgia (21.00, Los Angeles/Inglewood)
11 lipca, sobota
Norwegia - Anglia (23.00, Miami/Miami Gardens)
noc z 11 na 12 lipca
Argentyna - Szwajcaria (3.00, Kansas City)
Program półfinałów mundialu 2026
14 lipca, wtorek
Francja/Maroko - Hiszpania/Belgia (21.00, Dallas/Arlington)
15 lipca, środa
Norwegia/Anglia - Argentyna/Szwajcaria (21.00, Atlanta)
Mecz o trzecie miejsce
18 lipca, sobota
Miami/Miami Gardens (23.00)
Finał mundialu
19 lipca, niedziela
finał: Nowy Jork/East Rutherford (21.00)