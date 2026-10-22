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Porażka Jagiellonii. Anderlecht triumfuje w Białymstoku

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 22 października (23:04)

Piłkarze Jagiellonii Białystok przegrali u siebie z belgijskim RSC Anderlechtem 0:3 w meczu trzeciej kolejki fazy zasadniczej Ligi Europy. To ich druga porażka w tych rozgrywkach.

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Porażka Jagiellonii. Anderlecht triumfuje w Białymstoku
Piłkarze Jagiellonii Białystok Kamil Jóźwiak (P) i Hampus Finndell (L) oraz Thelo Aasgaard (L-tył) z RSC Anderlechtu (fot. Artur Reszko) /PAP

Goście od razu zaczęli od wysokiego pressingu, a potem utrzymywali się przy piłce, kontrolując spotkanie. Jagiellonia długimi fragmentami grała w niskiej obronie. 

Ze strzałami piłkarzy Anderlechtu radził sobie Sławomir Abramowicz. M.in. w 8. minucie bramkarz Jagiellonii obronił uderzenie głową Lukasa Ambrosa. W tej fazie meczu Białostoczanie mieli jedną ofensywną akcję zakończoną w polu karnym gości, ale Jóźwiaka uprzedzili obrońcy.

Po drugiej stronie boiska niewiele pomylił się w 15. min. Oleg Reabciuk, uderzając w długi róg. W 19. min Abramowicz obronił strzał Thelo Aasgaarda, ale był bezradny trzy minuty później przy strzale z bliska Mihajlo Cvetkovicia. 

Gola sprokurował szwedzki pomocnik Jagiellonii Hampus Finndell, który piłkę podał w polu karnym wprost na nogę serbskiego napastnika Anderlechtu. 

Dopiero w końcówce tej połowy Jagiellonii udało się przeprowadzić akcje, po których strzelali Kajetan Szmyt i Guilherme Montoia, ale wyrównanie nie padło.

W drugiej połowie Jagiellonia zagrała odważniej. Strzelali Prelec i Anders Klynge, ale w 59. min goście powinni podwyższyć prowadzenie, Tristan Degreef z pola karnego uderzył jednak niecelnie.

 

W 63. min Bernardo Vital zagrał długie podanie, Ousmane Sow wygrał walkę o pozycję w polu karnym Anderlechtu i się przewrócił, sędzia uznał jednak, że nie było faulu.

W 72. min było już 2:0 dla belgijskiej drużyny. Po kilku podaniach na prawym skrzydle strzałem w długi róg wynik podwyższył Marten Winkler. 

Trzy minuty później szansę bramkową dla Jagiellonii miał Aleksandar Cirković. Uderzył jednak zbyt lekko i obrońcy zdołali to uderzenie wybić na rzut rożny.

Wynik meczu ustalił w 80. min. Jayden Onia Seke, technicznym strzałem z linii pola karnego pokonując Abramowicza.

 

Jagiellonia Białystok - RSC Anderlecht 0:3 (0:1).

  • Bramki: 0:1 Mihajlo Cvetković (22), 0:2 Marten Winkler (72), 0:3 Jayden Onia Seke (80).
  • Żółte kartki: Jagiellonia - Rodrigo Conceicao, Bernardo Vital, Eryk Kozłowski. RSC Anderlecht - Thel Aasgaard, Enric Llansana, Jayden Onia Seke.
  • Sędzia: Ondrej Berka (Czechy). 
  • Widzów: 15 621.


Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz – Rodrigo Conceicao, Bernardo Vital, Yuki Kobayashi, Guilherme Montoia - Kamil Jóźwiak (65. Jeremy Agbonifo), Anders Klynge (77. Taras Romanczuk), Eryk Kozłowski, Hampus Finndell (46. Ousmane Sow), Kajetan Szmyt (65. Aleksandar Cirković) - Nik Prelec (82. Jesus Imaz).

RSC Anderlecht: Colin Coosemans - Kais Barry, Leo Petrot, Giulian Biancone, Oleg Reabciuk - Tristan Degreef (65. Jayden Onia Seke), Mario Stroeykens (78. Marco Kana), Thelo Aasgaard - Lukas Ambros (65. Enric Llansana), Mihajlo Cvetković (78. Adriano Bertaccini) , Marten Winkler (82. Oliver Antman).

 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Jagiellonia Białystok Liga Europy

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