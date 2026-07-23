Porażka GieKSy na Słowacji. Powrót na europejskie salony nieudany

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GKS Katowice od porażki zaczyna rywalizację w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Podopieczni Rafała Góraka ulegli 1:2 w wyjazdowym meczu ze słowackim MSK Żilinia. Tym samym nie powiódł się powrót po 23 latach nieobecności klubu z Dolnego Śląska w europejskich pucharach. Sprawa polsko-słowackiej konfrontacji wciąż jednak pozostaje otwarta. Rewanż za tydzień w Polsce.

Falstart...

Nie tak kibice GieKSy wyobrażali sobie powrót na europejskie boiska po 23 latach nieobecności. Piąta drużyna poprzedniego sezonu PKO BP Ekstraklasy uległa na wyjeździe słowackiej MSK Żilinia 1:2 w meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji, lecz sprawa awansu do kolejnej rundy pozostaje otwarta.

Zespół słowacki wcześniej rywalizował z chorwackim Hajdukiem Split w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Pierwsze spotkanie u siebie wygrał Hajduk 2:0, rewanż natomiast skończył się zwycięstwem MSK 2:1. Drużyna z Żyliny w tej sytuacji zagrała w kwalifikacjach Ligi Konferencji.

Miłe złego początki. GKS przegrał na Słowacji

I na półmetku rywalizacji z GKS-em Katowice jest nieco bliżej awansu. Podopieczni Rafała Góraka, choć prowadzili już od 6. minuty, za sprawą trafienia Łukasza Klemenza to z sąsiedniej Słowacji wracają na tarczy. GKS szybko oddał inicjatywę rywalowi, a ten miał świetną okazję do wyrównania w 17. min. W sytuacji sam na sam z Gabrielem Kobylakiem znalazł się Krisztian Bari, ale golkiper z Polski zdołał uratować zespół od utraty gola.

Prowadzenie GieKSie w tym meczu udało się utrzymać do 29. miniuty. Wówczas stan rywalizacji wyrównał Miroslaw Kacer, który na bramkę zamienił rzut karny. W 41. min groźnie, ale niecelnie, uderzył Patrik Il'ko. Tuż przed przerwą z bliska, ale także obok bramki, strzelił Fabian Bzdyl. Wynik spotkania przed końcem pierwszej połowy nie uległ zmianie.

Losy spotkania rozstrzygnęła bramka gospodarzy, strzelona zaledwie dwie minuty po wznowieniu gry. Co prawda uderzenie z 18 metrów Frantiska Kosy bramkarz GieKSy obronił, ale dobitki Timoteja Hranicy już nie zdołał.

W 58. min trener Katowiczan Rafał Górak przeprowadził potrójną zmianę w swoim zespole. Po wejściu Kacpra Łukasiaka, Emana Markovica i Adama Zrelaka mecz najpierw się wyrównał, a pod koniec spotkania ponownie przewagę mieli goście. Nie potrafili jednak jej wykorzystać, by zdobyć gola na wagę remisu.

O wszystkim rozstrzygnie rewanż

W rozpracowaniu piłkarzy z Ekstraklasy z pewnością pomogło doświadczenie trenera Żiliny, zdobyte na polskich boiskach. Pavol Stano to nie tylko były piłkarz polskich klubów, ale również szkoleniowiec Wisły Płock i Górnika Łęczna. Poza tym w wyjściowym zestawieniu MSK był Polak - pochodzący z Krakowa i grający w przeszłości w Cracovii - Fabian Bzdyl. Od pierwszej minuty w drużynie ze Słowacji zagrał też były chorwacki zawodnik Podbeskidzia Bielsko-Biała, Górnika Łęczna czy właśnie GKS-u Katowice - Marko Roginić.

Mimo porażki w pierwszym meczu losy awansu są wciąż otwarte. Rewanż zostanie rozegrany 30 lipca.

Powrót do Europy po latach

GKS wraca na europejskie boiska po długiej przerwie. Ostatni raz grał w kwalifikacjach - nieistniejącego już - Pucharu UEFA. Latem 2003 roku Dospel Katowice (ówczesną nazwę klubu narzucił sponsor) stanął u wrót europejskich pucharów. Wydawało się, że nie powinien mieć problemów z macedońskim zespołem Cementarnica Skopje w rundzie eliminacji Pucharu UEFA. Tymczasem górą byli rywale, po dwóch remisach 0:0 w Skopje i 1:1 w Katowicach, gdyż wtedy jeszcze gol strzelony na wyjeździe liczył się podwójnie.

Po potędze GKS - 10 lat z rzędu występów w europejskich pucharach - nie było śladu. Kibicom pozostały na długo wspomnienia, choćby wyeliminowania greckiego Arisu Saloniki i francuskiego Girondins Bordeaux w drodze do 3. rundy pucharu UEFA jesienią 1994 roku. Obecny szkoleniowiec Katowiczan Górak wrócił do klubu latem 2019 roku, po spadku drużyny do drugiej ligi. W maju 2024 świętował z zespołem awans do ekstraklasy po 19-letniej przerwie. Wiosną 2025 roku piłkarze przenieśli się na nowy, większy stadion i to na nim zagrają po 23 latach w europejskich pucharach.

MSK Żilina – GKS Katowice 2:1 (1:1).

Miroslav Kacer (29-karny), Timotej Hranica (47) - Lukas Klemenz (6-głową),

Żółte kartki - MSK Żilina: Marko Roginić, Jan Minarik, Jakub Badzgon, Krisztian Bari, Andrei Florea. GKS Katowice: Eman Markovic, Arkadiusz Jędrych, Alan Czerwiński.

Sędzia: Sven Wolfensberger (Szwajcaria).

MSK Żilina: Jakub Badzgon – Tobias Paliscak, Jan Minarik, Aleksandre Narimanidze – Timotej Hranica, Fabian Bzdyl (82. Andrei Florea), Miroslav Kacer (75. Xavier Adang), Krisztian Bari - Frantisek Kosa (82. Samuel Datko), Marko Roginić (74. Lukas Prokop), Patrik Il'ko (67. Michal Fasko).

GKS Katowice: Gabriel Kobylak - Alan Czerwiński, Arkadiusz Jędrych, Lukas Klemenz - Marcin Wasielewski, Sebastian Milewski (58. Kacper Łukasiak), Jesse Bosch (73. Bartosz Wolski), Borja Galan - Marcel Wędrychowski (58. Eman Markovic), Ilja Szkurin (58. Adam Zrelak), Bartosz Nowak (84. Szymon Bartlewicz).