Polskie siatkarki triumfują w Stambule. Faworytki pokonane

RMF24

To był prawdziwy siatkarski thriller. Polskie siatkarki po emocjonującym pięciosetowym boju pokonały w Stambule gospodynie turnieju – reprezentację Turcji 3:2. Dzięki temu zwycięstwu Biało-Czerwone zajęły pierwsze miejsce w grupie A i w 1/8 finału mistrzostw Europy zmierzą się z Portugalią.

Polki górą po zaciętym boju

Mecz z Turczynkami od początku zapowiadał się na niezwykle trudny. Gospodynie turnieju, wspierane przez żywiołową publiczność w Stambule, rozpoczęły spotkanie z impetem i wygrały pierwszego seta aż 25:15. Jednak podopieczne Stefano Lavariniego nie zamierzały się poddawać. W kolejnych partiach to Polki przejęły inicjatywę, wygrywając drugiego i trzeciego seta odpowiednio 25:21 i 25:22.

Turczynki nie zamierzały jednak składać broni i w czwartym secie ponownie pokazały swoją siłę, zwyciężając 25:16. O wszystkim musiał więc zadecydować tie-break. W decydującej partii więcej zimnej krwi zachowały Polki, które wygrały 15:10 i mogły cieszyć się z triumfu nad jednym z faworytów turnieju.

Liderki grupy A i pewność siebie przed fazą pucharową

Dzięki zwycięstwu nad Turcją, polskie siatkarki zakończyły fazę grupową na pierwszym miejscu w tabeli grupy A. To nie tylko prestiż, ale także teoretycznie łatwiejszy rywal w 1/8 finału. Biało-Czerwone zmierzą się teraz z Portugalią, która nie była zaliczana do grona faworytów tej fazy rozgrywek.

Oprócz starcia Polska – Portugalia, kibiców czekają inne emocjonujące mecze. Gospodynie turnieju, czyli Turcja, o awans do ćwierćfinału powalczą z Azerbejdżanem. W pozostałych parach Belgia zmierzy się z Niemcami, a Holandia ze Słowenią. Wszystkie spotkania odbędą się w Stambule w dniach 31 sierpnia – 1 września.