Polska wicemistrzyni olimpijska była zawieszona. Ujawniła powód

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Wiadomo, dlaczego Daria Pikulik, wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie torowym, nie wzięła udziału w mistrzostwach świata w kolarstwie torowym w Szanghaju, które zakończyły się w niedzielę. Polska sportsmenka ujawniła dziś w mediach społecznościowych, że była zawieszona od grudnia 2024 roku do czerwca 2026 roku za ominięcie trzech kontroli antydopingowych.

Daria Pikulik była wielką nieobecną w reprezentacji Polski podczas mistrzostw świata w kolarstwie torowym w Szanghaju, które zakończyły się wczoraj. W poniedziałek wicemistrzyni olimpijska w wieloboju poinformowała o przyczynie nieobecności.

„Chciałabym wyjaśnić, dlaczego nie widzieliście mnie od marca na wyścigach. Zostałam zawieszona za niestawienie się na trzech kontrolach antydopingowych” – poinformowała.

Dodała, że ominęła dwie kontrole we wrześniu i październiku 2023 roku, a także jedną we wrześniu 2024 roku.

Jako przyczynę niestawienia się na ostatniej z trzech kontroli zawodniczka podała „niedopatrzenie i zdecydowanie większy natłok obowiązków”.

„Ostatnie dwa lata spędziłam, próbując bronić mojego dobrego imienia, ostatecznie CAS wydał wyrok w marcu 2026 bez wymiaru kary, uznając mnie za winną pominięcia kontroli. We wrześniu ostatecznie zostałam zawieszona na okres od 12.2024 do 06.2026. Był to okropnie ciężki czas dla mnie i moich najbliższych. Moją intencją nigdy nie było naruszenie przepisów antydopingowych” - dodała Pikulik.

Wszystkie jej wyniki z tego okresu zostały anulowane.

„Przepraszam wszystkich, których zawiodłam i dziękuję każdemu, kto by w tym okresie ze mną” - zakończyła swój wpis kolarka torowa.

Reprezentantka Polski w 2024 roku podczas igrzysk w Paryżu zdobyła srebrny medal olimpijski w konkurencji omnium, czyli w wieloboju.