Polki zagrają w ćwierćfinale! Siatkarki z Portugalii nie miały szans

RMF24

Polskie siatkarki wygrały z Portugalią 3:0 w poniedziałkowym spotkaniu 1/8 finału mistrzostw Europy w Stambule. Najwięcej emocji dostarczył trzeci set.

Polki pokonały Portugalki w trzech setach: 25:18, 25:17, 25:23.

To oznacza, że podopieczne Stefano Lavariniego w ćwierćfinale zmierzą się z Holenderkami, które wygrały dziś ze Słowenią 3:2 (25:18, 19:25, 25:21, 29:31, 15:9)

Portugalia awans do fazy pucharowej wywalczyła dzięki zwycięstwom nad Hiszpanią 3:1 i Rumunią 3:2, które zapewniły jej czwartą lokatę w grupie C. Wcześniej uległa Azerbejdżanowi 1:3, Belgii 0:3 i Holandii 0:3.

Biało-Czerwone do drugiej części mistrzostw przystąpiły podbudowane wygraną z Turcją 3:2 i były zdecydowanymi faworytkami starcia z Portugalią. który rozpocznie się w Stambule trzy godziny wcześniej.

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