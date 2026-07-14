Polak w składzie sędziowskim na półfinał, Marciniak czeka na szansę

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Tomasz Kwiatkowski został wyznaczony sędziego VAR podczas półfinału mistrzostw świata Francja – Hiszpania. Szymon Marciniak wciąż nie wie, czy poprowadzi jeden z pozostałych meczów.

We wtorek oczy całego piłkarskiego świata zwrócą się na stadion w Arlington, gdzie Francja zmierzy się z Hiszpanią w półfinale mistrzostw świata. Za prawidłowy przebieg spotkania odpowiadać będzie Tomasz Kwiatkowski. Polski arbiter został wyznaczony na sędziego VAR tego prestiżowego meczu – poinformował portal ArbitroInternacional.

Kwiatkowskiemu w wozie VAR towarzyszyć będą Dennis Higler z Holandii, Guillermo Pacheco z Meksyku, Leodan Gonzalez z Urugwaju oraz Ivan Bebek z Chorwacji. Informację potwierdził również branżowy serwis law5-theref.blogspot.com.

Sędzia z Salwadoru na boisku

Spotkanie Francja – Hiszpania poprowadzi Ivan Barton z Salwadoru. To doświadczony arbiter, który podczas tegorocznego mundialu sędziował już dwa mecze fazy grupowej - Turcja - Paragwaj (0:1) i Japonia - Szwecja (1:1) oraz jedno spotkanie 1/8 finału, w którym Szwajcaria pokonała Kolumbię po rzutach karnych.

Marciniak wciąż czeka na swoją szansę

Szymon Marciniak, najbardziej utytułowany polski sędzia ostatnich lat, wciąż nie wie, czy poprowadzi jeden z pozostałych meczów turnieju. Drugi półfinał Anglia – Argentyna poprowadzi amerykański sędzia Ismail Elfath. Zostaje jeszcze mecz o trzecie miejsce lub wielki finał.

Podczas tegorocznych mistrzostw świata Marciniak sędziował już spotkania Argentyna – Algieria (3:0) oraz Iran – Egipt (1:1).

To trzeci mundial w karierze Marciniaka. Przypomnijmy, że cztery lata temu poprowadził finał mistrzostw świata w Katarze, w którym Argentyna po rzutach karnych pokonała Francję. Na swoim koncie ma już siedem meczów mundialowych, pięć spotkań mistrzostw Europy oraz finał Ligi Mistrzów w 2023 roku.